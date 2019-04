Brøggeriet går nye tider i møde efter udskiftning i ejerkredsen og bag baren

Med overgangen til Rekom Group og nye ejere og barledelse går Brøggeriet nye tider i møde med det modne publikum, der mødes over en cocktail eller et glas vin.

- Vi satser på det publikum, der går ud og får sig et glas vin eller en cocktail på vej hjem fra byen eller biografen, eller efter at have nydt en middag sammen derhjemme eller et andet sted. Konceptet er after dinner drinks, siger Henrik Danekilde, der betegner nattelivet i Sønderborg som hendøende og derfor har kig på en ny målgruppe.

Kendte rammer

Brøggeriet er til at kende igen med udeservering og båse ud for baren samt borde til to og fire personer ovenpå. Menuen står på tapas. Der er også fortsat nachos, smoothies, kage og øl, som kommer fra barens tappeanlæg, for det er et pænt stykke tid siden, brygningen ophørte med tidligere barchef og ejer Allan Jylov bag disken. Han blev ved årsskiftet leder af Henne Mølle Å Badehotel efter ti år på Brøggeriet.

Rekom er ikke mere restriktiv i sit koncept, end at de 92 barer, pubber, bodegaer og natklubber i Danmark, Norge og Finland kan sætte deres eget menu- og vinkort. Det er Wohlenberg, der leverer vinen, og Destilleriet Als, der står bag gin-kortet, som bliver et andet af Brøggeriets særkender.

- Kvinder er vilde med gin, siger Krestian Muusmann fra Destilleriet Als, der har stillet et bredt udvalg af flasker ind i hylderne bag bartenderne.

- Vi vil være sikre på at kunne give en eventuel selvbrygget øl det rette kvalitetsprædikat. Indtil vi er sikre på det, venter vi med selv at brygge øl, siger Henrik Danekilde, der understreger, konceptet også indebærer en god morgenmokka i en af de dybe lænestole, hvis nogen skulle have lyst til et cafebesøg efter at være stået op.

- Vi opfatter os selv som et sted, hvor gæsten skal kunne slappe af og nyde at være her. Vi betegner os selv som en del af oplevelsessegmentet, siger Henrik Danekilde, der ser Hotel Alsik på nordhavnen som et sted, Brøggeriet kan få gæster fra, når der fra 6. maj står 190 nye værelser til rådighedhed for besøgende fra alle verdenshjørner.