Bon Jovi-fans voldsomt uenige med anmeldere

- Jeg må ærligt indrømme, at jeg blev skuffet. Def Leppard var supergode, lyden var helt i top, og de gav den gas. Da Bon Jovi gik på tænkte jeg først, at der var noget galt med lyden, men som koncerten skred frem fandt jeg ud af, at det simpelthen var Jon, der ikke er på toppen længere. Han mangler kraft i stemmen, og kunne ikke synge halvdelen af sangene ordentligt, Sune Frydendal.

- Lyden var mega dårlig. Musikerne gode, men Jon sang dårligt. Han er altså færdig som koncertsanger. Men vi var der. Over and out med den æra, Charlotte Kjærgaard Jacobsen.

Ris og ros til arrangøren

Det er første gang Kultur i Syd arrangerer så stor en koncert.

- Fedt at Sønderborg lægger ud med så stort et navn. Jeg har vildt stor respekt for alle de frivillige, der investerer så meget tid i projektet. De hjælper med alt muligt og får ikke en rød reje for det, skriver Josephine Charlotte Mørk Hansen.

- Tak til Kultur i Syd. Fedt at man udvikler et område, og håber der kommer en ny koncert på et tidspunkt, Brian Vestergaard.

- Det var en fed koncert. Ting der kunne forbedres, trafikafvikling, affaldsspande på pladsen. Der var ikke udgange nok efter koncerten, Henrik Linden.

- Bortset fra trafikkaos, som vi valgte at undgå ved at gå til koncerten, så var scenen og storskærmene virkelig store og skarpe. Det var bestemt over forventning. Men at løbe tør for øl og cola 45 min, inden koncerten sluttede, var da virkelig dumt, Carina Gisselmann.

- Super god koncert men højttalere på midten af plænen næste gang for allesammens oplevelse. Måske et bette pissoir til herre inde på pladsen ville have været at foretrække for køerne og det lettere sumpede område. Kanon første arrangement, Lars Klindt Sindberg.