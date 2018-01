Boligsalget stiger: Solid fremgang over det meste af kommunen

Sønderborg: Boligsalget er i fremgang i Sønderborg Kommune. En oversigt fra Boligsiden.dk - ejendomsmæglernes egen boligportal - viser, at der i 2017 blev solgt små 800 villaer, rækkehuse, lejligheder og fritidshuse, hvor en ejendomsmægler var involveret. I 2016 var der 727 bolighandler.

- Optimismen er tilbage i området. Det går godt for Danfoss og Linak, hvilket smitter af på en masse underleverandører. Ledigheden er også meget lav. Alt det tilsammen smitter af på boligkøberne og bankerne, der er mere positive, siger Bjarne Westh Hansen, indehaver af Nybolig Sønderborg.

Han havde sidste år en fremgang på 15-20 procent med 65 bolighandler plus 8-10 salg af andelsboliger, som ikke er med i statistikken. Der er fremgang hos næsten alle ejendomsmæglere i kommunen også hos RealMæglerne Seeberg i Sønderborg. Her havde man 120 handler - en fremgang på 25 procent.

- Jeg glæder mig meget over vores egen indsats men også, at konjunkturerne får pilen til at dreje den rigtige vej for kommunen. Troen på, at man også har et job i morgen, og hvis man mister sit arbejde, så er der job at få, giver ro og tro til at udleve sin boligdrømme, siger indehaver Dorthe Seeberg Haurum.