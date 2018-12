Augustenborg slot kaster smuk historisk skær over samtiden

10.000 kvadratmeter slotsbygning er til januar klar til at tage imod omkring 300 ansatte i Landbrugsstyrelsen, der får til huse i rosa grå og grønne lokaler med skinnende messing på badeværelser og elevator.

AUGUSTENBORG: Enkelhed kan give historiske bygninger sin helt egen stråleglans. Det er Augustenborg slot et enestående eksempel på. Der er skudt 100 millioner kroner i at gøre det gamle hertugslot til en moderne arbejdsplads. 3. januar overdrages bygningerne til cirka 300 kontoransatte i Landbrugsstyrelsen. De vil rykke ind i fantastiske omgivelser i starten af det nye år efter hidtil at have siddet tilstødende bygninger. Der er ikke sparet på noget. Farverne på vægge og flader er lagt gang på gang, til den rette tone er fundet. Det er ikke prangende, men det er imponerende i al sin stilfuldhed. Blikket vil ikke blive forstyrret af pangfarver, men kan hvile i vægge og løbere mellem tildeling af støttekroner og en kop kaffe i tekøkkenet med messingforgyldt håndvask med skinnende haner. Det leder tanken hen på vittigheden om overflod og forgyldte vandhaner, men indretningen af slottet er lige det modsatte. Det er smukt i al sin enkelhed.

Hertugeligt Augustenborg slot er et 1700-tals barokslot, hvis hertugfamilie har sat sit stærke præg på Danmarkshistorien.H.C. Andersen holdt ferie på Augustenborg slot. I 30'erne blev det psykiatrisk hospital i 75 år. Da det i 2015 blev besluttet at udflytte 3000-4000 statslige arbejdspladser til provinsen, blev halvdelen af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen flyttet til Augustenborg Slot med små 400 arbejdspladser.



De får til huse i staldlængerne og fra 2019 i selve slotsbygningen, der er sat i stand for 100 millioner kroner. Ansatte har siddet i midlertidige lokaler i bygning 23 og 24, mens ombygningen stod på. Ombygningen er udbudt og gennemføres i totalentreprise.



Psykiatriens hvide bygninger forsøges afsat til anden side. De har underjordiske gange over til slottet. I forbindelse med ibrugtagningen af arbejdsstationerne i slottet, vender det psykiatriske museum også tilbage til Augustenborg. Kirken er fortsat til brug for menigheden.

Foto: Timo Battefeld Nyt og gammelt mødes i trappeopgangen, hvor malerne er i fuld gang med bøtterne nederst, mens trappegelænderet svinger i hertugelig stil over opsatserne.Foto: Timo Battefeld

Det bliver, som det var - Kirken bliver der ikke gjort noget ved. Kirken har inspireret til indretningen i hvid, sort, grå og messing, siger projektleder Peer Kvist, Bygningsstyrelsen. Han drager ikke i felten for at finde billige løsninger, men lader lampefirmaer, skabs- og køkkenleverandører og tømrerfirmaer levere det ypperste. Det er ikke imponerende i kraft af sin kostbarhed, men fordi helheden henter blikket med sortmalede egetræ på skabs- og køleskabsdøre og garderobehylder. Figurerne på toiletdørene er ganske enkelt et kvindeligt skørt og en smoking. Der er tænkt i sammenhænge. En konservator har medvirket til at sikre indretningen i henhold til slottets historiske træk. Gamle ovnnicher er bevaret blandt andet på det ene toilet. De har messingopsatser i diagonal linje op over håndvask og spejl. Selv risten i vasken er i messing. Elevatoren skinner, så man bliver helt benovet ved tanken om at tage en tur. Psykiatriens bygningsmæssige hærgen fra 1930'erne og frem er elimineret. Rør, badeværelser, vilde farver i rummene og ledninger, der stak i alle retninger, er fjernet og erstattet med dæmpede farvetoner. På anden sal er en korridor flyttet ud langs vinduerne mod indergården, som bygningen tog sig ud i hertugens tid.

Foto: Timo Battefeld Lyddæmpningen på væggene er dæmpet i både farver og stil.Foto: Timo Battefeld

Augustenborg lamper De aflange messinglamper i kontorlokalerne hedder slet og ret Augustenborg. De er lavet til slottet af Focus Lighting. De runde lamper i gangene hedder Pelee og er hængt op med tre meters mellemrum som søjlerne i kirken. - Normalt ville man bruge loftet til lyddæmpning, men ikke her, siger Peer Kvist i et kontorlokale med gul-blå hessian på væggene til at tage lyden, og forhindre det runger. Det er forbudt at medbringe egne plakater og billeder af familien til ophængning på væggen. Det tillader en arbejdsplads i historisk hertugstil ikke. Overalt er der skønne udsigter til parken og Augustenborg Fjord. Landbrugsstyrelsen er ikke flyttet ind i Augustenborg slot af sparehensyn, men i forbindelse med udflytning af arbejdspladser.

Foto: Timo Battefeld Masser af messing selv i ristene i håndvasken på toilettet understreger den gule farve i hertugslottet.Foto: Timo Battefeld

Messingskilte Ud for de enkelte rum fortæller skilte i bruneret messing, hvem der har haft til huse her. Louisa Augusta, Christian August og Charlotte Amalie står der med en forklaring om, hvem de var. Korridoren på første sal er rosa grå som teglfarverne i taget. På den næste gang går den grønlige farve i det gule igen. På anden sal er en rå mur fra slottets barndom blotlagt som buer i korridoren. På gangen bliver der små pulte med messingriste og lys ud mod gården. Her kan man holde møde, tale i telefon eller tage sig en eftertænksom pause. Solgardiner dæmper lyset i rummene. De tunge gardiner er væk. - Rummene kan ses nu. Om nogle uger rykker arbejdsstationerne og computerne ind. Så vil det tage sig helt anderledes ud, siger Peer Kvist i et hjørneværelse med italiensk stuk på vægge og lofter. Der blev hentet international ekspertise til at få de hertugelige gemakker imponerende ud. De er videreført i respekt for historien. - Gennem 250 år har det været hertugbolig, lazaret, kvindeseminar, psykiatrisk hospital og nu moderne arbejdspladser med en indretning, der leder tanken tilbage til hertugtiden, så ringen er sluttet, siger Bygningsstyrelsens projektleder tilfreds.

Foto: Timo Battefeld Grå og grønne toner er en del af farveskalaen, der blandt andet er en afsmitning fra det hertugeligt gule. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Projektleder Peer Kvist ved de rå murbuer på gangen på anden sal, hvor korridoren er ført tilbage langs vinduerne ud mod gården, mens de i psykiastriens tid var ført længere inde i bygningen.Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Farverne i tegltaget går igen i vægmalingen i slottets korridorer.Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Messingringe i gulvet dækker over ledninger og stikdåser, der forbinder de landbrugsstøtte bevilgende medarbejdere med omverden.Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Skilte i bruneret messing fortæller blandt andet historien om Charlotte Amalie.Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Der er ved at blive gjort grundigt rent i bygningerne op til Landbrugsstyrelsens indflytning af omkring 300 medarbejdere.Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld En forgyldt elevator i messing sætter standarden i de hertugelige gule omgivelser.Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Et herretoilet i smoking.Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Arbejdspladserne vil rykke ind lidt efter lidt.Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Trappen får sort løber med en messingskinne, men foreløbig er den ved at blive malet.Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Lidt juleligt præg på dørhåndtagene i en farve medbragt af håndværkere.Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Dametoilet symbol i hertugelig stil.Foto: Timo Battefeld