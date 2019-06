Anmeldere giver Bon Jovi-koncert hård medfart

Sønderborg: Anmelderne var så godt som enige om, at det amerikanske storband Bon Jovi var en skuffelse, da det tirsdag aften kiggede forbi Sønderborg. Hårdest var Ekstra Bladets Thomas Treo, der kaldte koncerten pinagtigt og jysk røvtur.

- Bon Jovi var engang et af verdens mest populære bands. Det er de ikke længere. Sangeren spjættede som en mand, der er ved at drukne med støvlerne støbt i cement, da hans orkester gav den største koncert i Sønderborgs historie. Indsatsen var forgæves. Showet blev en dødssejler på en mark ved Alssund, skriver Thomas Treo og kvitterer med to stjerner.

Det er specielt forsanger Jon Bon Jovis stemme, som anmelderne kritiserer.

- Hans vokal savnede overbevisende kraft, og man blev ligefrem forbløffet over, hvor tiltagende falsk han brølede i takt med at koncerten skred frem. I ekstranumrene var den helt gal, kommer det fra Jyllands-Postens Anders Houmøller Thomsen, som også giver koncerten to stjerner.

Hos musikmediet Poplish giver anmelderen Nicolaj Sveiger også Jon Bon Jovis stemme hård ord med på vejen.

- Ved "Bad Medicine" og afslutningsnummeret "Livin' On A Prayer" var det utrolig tydeligt, at stemmen ved den 57-årige forsanger ikke længere er i top. Flere gange måtte han holde små pauser, hvor resten af bandet tog over, så han kunne trække vejret en ekstra gang. Begge sange var fuldstændig skandaløse, skriver Sveiger og giver vurderingen 20 procent ud af 100.