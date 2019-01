Gråsten: Ingredienskoncernen Essentia Protein Solutions får i den kommende tid færre medarbejdere. 39 personer bliver påvirket, efter koncernen med hovedsæde i Gråsten opkøbte konkurrenten Scanflavour sidste sommer. Det oplyser Fødevarewatch.

I en pressemeddelelse skriver adm. direktør Asger Jacobsen, at afskedigelserne sker som en del af en større effektivisering for at kunne konkurrere på det internationale marked.

- Vi konkurrerer i et prisfølsomt marked inden for fødevareingredienser, hvor en effektiv omkostningsstyring er helt afgørende for at forblive konkurrencedygtige, udtaler han.