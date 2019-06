25.000 har købt billet til Bon Jovi-koncert i Sønderborg

Opbygningen af koncertpladsen til Bon Jovi og Def Leppard-koncerten tirsdag er i fuld gang. Koncerten kommer til at give underskud for arrangøren Kultur I Syd.

Sønderborg: Siden den 2. juni har op mod 100 mand hver dag arbejdet på koncertpladsen Slagmarken på Kær Vestermark. De er ved at bygge op til den største koncert nogensinde i Sønderborg. Det sker tirsdag, hvor knap 25.000 skal se Bon Jovi og Def Leppard.

Det blev i efteråret offentliggjort, at Kultur I Syd havde trukket Bon Jovi til Sønderborg. Den 1. november blev der sat 35.000 billetter til salg. Halvdelen blev solgt den første dag.

- Vi er meget tæt på 25.000 solgte billetter. I forhold til, at det er første gang, vi arrangerer så stor en koncert, er det meget godt. Rent økonomisk kunne vi godt have solgt nogle flere billetter. Det kommer til at give underskud. Men det primære mål er at lave en koncert, der fungerer. Det er det primære mål, siger eventchef Jes Johansen fra Kultur I Syd.

Turneen 'This House Is Not For Sale' begyndte i Rusland i maj, og Sønderborg er femte stop på touren.