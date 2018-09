Hver tirsdag tilbyder frivillige undervisere gratis lektiehjælp i matematik for unge på Sønderborg Bibliotek. Formålet er at styrke dem i faget under afslappede rammer.

Sønderborg: - Jeg er ikke så god til sinus og cosinus, synes jeg, men jeg får alligevel dem alle sammen rigtig, siger 15-årige Mervin Mohammad. Sammen med Rosa Ezzat Aldali er hun i gang med regnestykkerne og prøver at få ligningerne til at gå op. Til daglig går Mervin Mohammad i 9. klasse på Ulkebøl Skole, og hun er kommet på lektiecaféen på Sønderborg Bibliotek siden i foråret for at få hjælp til opgaverne. - Vi har mange afleveringer i skolen, så det er mega godt, at de voksne giver en hånd med, siger hun, mens hun får vejledning af Patrick Jessen.

Matematikcenter Matematikcenter tilbyder gratis lektiehjælp for alle børn og unge fra 6. klasse.Startede i København i 2011 og blev oprettet i Sønderborg i efteråret 2017.



Hver tirsdag kl. 16-18 kan de unge dukke op uden forhåndstilmelding på Sønderborg Bibliotek og få hjælp af fem frivillige undervisere.

Andreas Solvang (t.h.) er ny deltager til lektiecaféen for at få hjælp til afleveringer. Her giver Henrik Mølgaard tip med at løse hans matematikopgaver. Foto: Lasse Waarsøe Witt

Efterspurgt blandt de unge Lektiecaféen begyndte i november sidste år, efter at flere unge havde efterspurgt lektiehjælp i Sønderborg. Den landsdækkende organisation Matematikcenter står for koordineringen og har lektiecafé i flere byer med både personligt fremmøde og digital hjælp til opgaverne. - Jeg så en annonce sidste efterår om, at Matematikcenter efterlyste frivillige til at undervise, og hurtigt var vi en fire-fem personer til at oprette et eftermiddagshold hver tirsdag, siger Henrik Mølgaard, der arbejder som ingeniør. - Jeg har altid kunnet lide matematik og hjulpet børnene derhjemme med opgaverne, og det er en stor glæde at undervise andre, siger han. Lars Sørensen, som også har været med som frivillig siden begyndelsen, er enig: - Det er sjovt at komme her, stemningen er afslappet og hyggelig, og de unge er meget interesserede i at få gode råd og hjælp, siger han. Der kommer gennemsnitligt ti unge til lektiecaféen, hvor elever fra 6. klasse og op til 3. g deltager. Dette giver et forskelligt niveau, som underviserne må forberede sig på. - Det er selvfølgelig den største udfordring for os frivillige, at de unge kommer med vidt forskellige opgaver, men derfor er det også godt, at vi er så mange undervisere til at hjælpe dem, siger Lars Sørensen.

Eleverne på lektiecaféen har ofte svært ved at få hjælp af deres forældre til opgaverne, og de frivillige undervisere giver dem en stor hjælp. Foto: Lasse Waarsøe Witt

Mangler hjælp hjemme Formålet med lektiecaféen er at styrke de unges evner til matematik og ruste dem til videreuddannelse. - Jeg vil gerne starte på STX, og det kræver et højt snit at komme ind, siger Mervin Mohammad. Rosa Ezzat Aldali har også gymnasieplaner i overvejelse, når hun er færdig med Ungdomsskolen i Sønderborg: - Det er svært at få hjælp til lektierne derhjemme på grund af sproget, men her kan vi forberede os til det, siger Rosa, der er med til lektiecaféen for første gang. Eleverne kommer ofte fra hjem, hvor de ikke har mulighed for at få hjælp af deres forældre på grund af niveauet i matematik. - Jeg har matematik på A-niveau, og min far er smed og kan ikke hjælpe mig. Så jeg får mindre stress med mine afleveringer ved at komme på lektiecaféen, siger Andreas Solvang. Han går i 3. g på Sønderborg Statsskole og er begyndt på lektiecaféen efter sommerferien, da opgaverne blev for overvældende for ham. Han regner med at benytte lektiecaféen hver gang i den kommende tid. - Jeg har det generelt svært med at nå alle afleveringer, når jeg har både fysik, kemi og matematik. Med lektiehjælp får jeg skåret opgaverne ud i pap, siger han.