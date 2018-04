Undgå at blive en plantebøddel

Når plusgraderne melder sig, valfarter mange danskere ud i haverne og havecentrene. Men ifølge havecenterejer Lars Nielsen skal man passe på med ikke at være alt for tidligt ude med spaden.

Forår i haven: Ovre i hjørnet står Sara-Sophie Nesheim ved de farverige små poser med de forskellige etiketter. I hånden har hun en pose med små frø, der skal blive til radiser og en pose med gulerodsfrø. Frosten er ved at forlade nætterne, og Sara-Sophie Nesheim er ligesom mange andre danskere valfartet til et havecenter. Men selvom det er blevet varmere i vejret, skal man passe på med ikke at komme for hurtigt i gang med at gøre haven klar til sommeren.

- Folk kan ikke vente med at komme ud efter en lang vinter, og så begynder de at plante blomster- og urtefrø i jorden. Det er klart de gør det, når vi har haft en weekend, hvor det har været 20 grader, fortæller Lars Nielsen, der er ejer af Esbjerg Planteskole.

Det er ifølge ham der, fejlene opstår.

- Mange begynder at plante agurker, chili og gulerødder nu. Men netop i april, hvor vejret svinger så meget, kan det være risikabelt at gøre, fordi planterne ikke kan tåle nattefrost. Derfor risikerer man også, at de ikke bliver til noget, siger Lars Nielsen.