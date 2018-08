Efter at have åbnet europæiske ruter på stribe de seneste år, satser Billund Lufthavn nu på at skaffe mindst én oversøisk rute inden for de næste fem år.

- Nu vil vi have hul på det oversøiske rutemarked, for det er vores næste vækstscenarie, siger Jan Hessellund.

- Det en del af vores strategi, at vi inden for de næste fire til fem år skal skaffe mindst én oversøisk rute, som skal flyve fast mellem os og en destination én til to gange om ugen, siger Jan Hessellund, der overtog chefstolen fra sin forgænger, Kjeld Zacho Jørgensen, den 1. juni i år.

Det er nemlig en klokkeklar målsætning at skaffe mindst én oversøisk rute til Billund inden for den nærmeste fremtid, fortæller lufthavnens nye administrerende direktør.

Målsætning: Inden for de næste fem år kan du stige ombord på et fly i Billund Lufthavn og flyve direkte til en fjern destination på et andet kontinent.

Forhandlinger med flyselskaber

Om den kommende oversøiske destination bliver New York, Phuket, Dubai eller noget helt fjerde er ifølge Jan Hessellund ikke afklaret endnu.

- Der er ingen tvivl om, at New York er det nemme bud, fordi det åbenlyst er en meget velbesøgt storby, og fordi vi ved, at mange vestdanskere tager til New York. Men det kunne også være eksempelvis Phuket, hvor vi indtil videre kun har charterflyvninger til, siger han.

Når en lufthavn som Billund skal skaffe nye ruter og destinationer, kræver det, at lufthavnen er i stand til at overbevise flyselskaberne om, at der er et marked for det. Det gælder også, når der er tale om en oversøisk rute, forklarer Jan Hessellund.

- Vi skal gøre det interessant og vise eksempelvis Emirates, at der er et tilpas stort fast marked fra Vestdanmark til Dubai. Det samme gælder for New York og Phuket. Vi holder hele tiden øje, og vurderer hvornår vi er klar til at pitche over for et flyselskab. Måske er vi allerede i gang, men det kan jeg jo ikke sige, siger han.