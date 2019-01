Tre år med grænsekontrol: Har afvist 6144 personer og beslaglagt flere hundrede våben

Kontrol: Den 4. januar 2016 skulle bilister begynde at vænne sig til blå blink og uniformer ved den dansk-tyske grænse.

I dag er det således tre år siden, at regeringen indførte grænsekontrol, og nu er det tid til at gøre status.

Ifølge tal fra Syd- og Sønderjyllands Politi har grænsekontrollen medført, at 379 våben er blevet beslaglagt, og 6.144 personer er blevet afvist. Derudover er der rejst 3.694 sigtelser om blandt andet menneskesmugling, våbenbesiddelse og narkosmugling. Det skriver dr.dk.

- Tallene bekræfter jo, at grænsekontrollen har en effekt. Og så har det en værdi i sig selv, at man kan se, at her begynder og slutter Danmark, siger Dansk Folkepartis Martin Henriksen til dr.dk.

Han bakkes op af retsordfører Trine Bramsen (S), der mener, at tallene maner al kritik af grænsekontrollen til jorden.

Både SF og Radikale Venstre mener tværtimod, at grænsekontrollen ikke er pengene værd.

- Det er en meget høj pris, vi betaler for, at regeringen har besluttet, at så mange politibetjente skal stå nede på grænsen. Det betyder jo, at de ikke har lige så god tid til at udføre deres politiarbejde, som de ellers ville have haft, siger Radikales retsordfører Lotte Rod til dr.dk.