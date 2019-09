Syv år efter krak: Tønder Banks top indgår forlig til 40 millioner kroner

Den tidligere topledelse har kun én gang stillet op til interview, efter at Tønder Bank krakkede i november 2012. Det skete få dage efter krakket i forbindelse med et informationsmøde i Tønder Hallerne. Her er det tidligere direktør Mogens Mortensen (t.v.) sammen med forhenværende bestyrelsesformand Carsten Dinsen Andersen. Nu har de indgået forlig med kurator, og sammen med en række andre personer fra den daværende ledelse betalt 40 millioner kroner til konkursboet. Arkivfoto: Hans Christian Gabelgaard