Svigermors drøm har orden i sagerne

Peter Ringtved har en uforlignelig evne til at få tal til at stemme og til at få lagte planer ført ud i livet. Det er gode egenskaber at have for en mand, der i en årrække har været økonomidirektør i to store Esbjerg-virksomheder og nu er administrerende direktør for Den Sydvestjydske Venstrepresse ApS. Men det er ikke kun penge og virksomhedsdrift, Peter Ringtved har fokus på. Han er også et menneske, der lægger stor vægt på de menneskelige aspekter af sit arbejde.

- Du er præget af ordentlighed i alt, hvad du beskæftiger dig med. Det betyder meget for dig at være ordentlig over for medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere, sagde ansvarshavende chefredaktør Peter Orry, Jysk Fynske Medier og JydskeVestkysten, i sin tale, da der fredag på restaurant Den Røde Okse i Esbjerg var reception i anledning af Peter Ringtveds 60-års fødselsdag.