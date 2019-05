Succes med søndagsaviser og abonnenter: Det går fremad i Jysk Fynske Medier

- Jeg vil sige, at vi har fået en glimrende start på 2019. Vi er reelt 4,5 millioner kroner foran budgettet efter årets første fire måneder, og det ser vi to grunde til. Den første er på abonnementer, hvor vi er foran på budget, hvilket er unikt for branchen. Den anden er vores radio, hvor vi uden tvivl er størst på lokal- og regionalområdet, sagde han.

Den Sydvestjydske Venstrepresse ejer JydskeVestkystens udgiverrettigheder og 36 % af Jysk Fynske Medier (JFM). Anpartsejere fra hele Syd- og Sønderjylland var derfor mødt op onsdag aften for at høre, hvordan 2018 - og de første fire måneder af 2019 - var gået. Blandt talerne var direktør Peter Ringtved, DSVP, Jesper Rosener, administrerende direktør i Jysk Fynske Medier, Peter Orry, ansvarshavende chefredaktør i Jysk Fynske Medier, og Mads Sandemann, chefredaktør på JydskeVestkysten og 17 ugeaviser.

Den Sydvestjydske Venstrepresse (DSVP) ejer i dag JydskeVestkystens udgiverrettigheder og 36 % af Jysk Fynske Medier. I 2017 kunne DSVP fejre 100-års jubilæum, efter et århundrede med opkøb af aviser og fusioner. 1917: DSVP oprettes som DSV og køber et bladhus i Kongensgade i Esbjerg. Det er en flok venstrefolk, der - med et ønske om at drive en bladvirksomhed - står bag. 1918: Den første Vestkysten-udgave bliver sendt på gaden. 1984-1986: Varde Ugeavis og Bramming Ugeavis bliver opkøbt af DSV. 1990: JydskeVestkysten kommer til gennem en fusion. 1991: Den første udgave af JydskeVestkysten bliver sendt på gaden. 1992- 2008: Flere ugeaviser og dagblade bliver opkøbt af DSV, herunder Ugeavisen Tønder og Kolding Folkeblad. 2010: DSV køber en ejendom i Jernbanegade 18 i Esbjerg og bliver til DSVP. 2013: DSVP køber Berlingske ud af Syddanske Medier og køber også fem Berlingske-ugeaviser. 2015: DSVP går med i fusionen mellem Jyske Medier og Fynske Medier, der bliver til Jysk Fynske Medier (JFM). JFM køber også Midtjyske Medier. 2017: DSVP fylder 100 år.

- Papiravisen og det digitale går hånd i hånd. Selvom det digitale abonnement på grund af prisen ikke giver meget i det store billede, så er det vigtigt for os publicistisk, fordi vi på den måde når ud til et bredere publikum, sagde Mads Sandemann.

- Det ser ud til, at vi allerede vil tjene penge på projektet i år, selvom vi havde budgetteret med et tab. Projekt 365 er det største publicistiske projekt på papir i Danmark i årtier, og det ser ud til, at vi allerede vil tjene penge på det i 2019, sagde han.

Og ifølge Peter Orry havde Projekt 365 vist sig at være en succes. 74,6 procent af abonnenterne havde sagt ja til søndagsavisen, og der var kun budgetteret med et ja fra 60 procent.

Et udviklingstiltag, der blev fremhævet af Jesper Rosener og senere ansvarshavende chefredaktør i Jysk Fynske Medier, Peter Orry, var Projekt 365, der skulle sørge for, at alle dagblade i JFM-koncernen udkom alle ugens dage. Det betød, at der den 23. september 2018 for første gang nogensinde blev leveret søndagsaviser i hele JFM-koncernen.

- Udviklingen er nødvendig, hvis vi skal have et sted at stå i fremtiden, sagde Jesper Rosener.

Den publicistiske fremtid

Et kig ud i fremtiden for JFM-koncernen bød blandt andet på en plan for Radio FM4, som Radio24syv sidder på lidt endnu. Jesper Rosener havde håbet på at kunne fortælle, hvor mange der havde budt på pladsen, men informationen var først tilgængelig torsdag. Forhåbningen var dog stadig, at Jysk Fynske Medier kan overtage pladsen og på den måde bære taleradioen videre.

- Det vil få en stemme fra vores område til at blive en større stemme i Danmark. Et talerør for provinsen. Det vil kunne få os ind i podcastuniverset, og ligesom Radio24syv er blevet større end Danmarks Radio på det område, så er det også vores ambition, sagde Jesper Rosener.

Efter de tre præsentationer tog direktør Peter Ringtved, DSVP, ordet for at fortælle om DSVPs årsrapport for 2018, der viste et underskud på 1,4 millioner kroner. Det var dog fuldt bevidst, fortalte han. DSVP havde nemlig afstået fra at modtage syv millioner kroner for udgiverrettigheder for JydskeVestkysten.

De syv millioner for udgiverrettigheder vil DSVP modtage igen i år.