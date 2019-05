For indtil for en måned siden var han medlem af Nye Borgerlige, og han var opstillet som byrådskandidat for partiet under kommunalvalget i 2017. Uden dog at komme ind. I 2013 var han kandidat for Dansk Folkeparti og kom heller ikke ind.

Han fortæller, at han selv foreslog, at han stillede op i Sydjyllands Storkreds, efter at provokunstneren Uwe Max Jensen blev præsenteret som det yderliggående islamkritiske partis kandidat i Nordjylland. Han har lidt familie i Syd- og Sønderjylland, men har ellers ikke nogen særlig tilknytning til landsdelen.

Politik: Efter flere dages valgkamp, kan Stram Kurs nu offentliggøre partiets spidskandidat i Sydjyllands Storkreds. Det bliver den nordjyske fængselsbetjent Carsten Normann Munk, der skal repræsentere partiet i Syd- og Sønderjylland. Det bekræfter Carsten Normann Munk over for JydskeVestkysten.

Filippinsk kone

Carsten Normann Munk har den forgangne uge gjort sig bemærket i flere medier. Han er nemlig gift med en filippinsk kvinde, som ifølge Stram Kurs' partiprogram slet ikke burde bo i Danmark.

"Partiet anerkender, at danskere på rejse i verden kan opnå ønske om at indgå ægteskab med en udlænding. Det er imidlertid som udgangspunkt kun personer med en baggrund i den vesteuropæiske kultur, som egner sig til at bo permanent i Danmark og bidrage til samfundet," står der i partiets politiske program.

Stram Kurs-leder Rasmus Paludan har efterfølgende ifølge BT gjort det klart, at den del af partiets program bør ændres.

- Det handler kun om en definition på danskere. Man kan godt bo i Danmark, hvis man er udlænding. Udgangspunktet er, at de ikke skal bo i DK, og det er jeg faktisk fuldstændig enig i. Men hvis de kan overbevise os og danskerne om, at de rigtig gerne vil bo med os og kan bidrage, så skal de selvfølgelig have lov til det, siger Carsten Normann Munk.

Hvordan kan du være spidskandidat for et parti, der ikke anser din kone som ligeværdig med etniske danskere?

- Det er ikke noget med ligeværdig at gøre. Danmark er danskernes land. Det er klart, at hvis der er mennesker, der kommer fra lande, som vi har positive erfaringer med, så er det nemmere at tro, at vedkommende bliver gevinst for Danmark. ikke kun økonomisk, men også menneskeligt.

Hvorfor passer filippinere godt ind i Danmark?

- De har en blød og mild kultur, og de er tilpasningsdygtige og imødekommende, siger Carsten Normann Munk, der mener, at det står i modsætning til den muslimske kultur.