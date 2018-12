Vejen Kommune har givet Martin Lund Madsen et tilbud på to millioner kroner i erstatning for etablering af den spærrede Skovgårdsvej. Landmanden vil ikke acceptere tilbuddet og har i stedet stævnet kommunen og Banedanmark. Tidligere har han krævet 60 millioner i sagen.

Vejstrid: Det er ikke nogen hemmelighed, at landmand Martin Lund Madsen og Vejen Kommune står langt fra hinanden i sagen om den spærrede Skovgårdsvej. Nu viser Vejen Kommunes erstatningstilbud, at parterne står rigtigt langt fra hinanden. Vejen Kommune har nemlig tilbudt Martin Lund Madsen to millioner kroner i erstatning for etableringen af Skovgårdsvej, som går gennem landmandens jord. Det viser en aktindsigt i sagen. Martin Lund Madsen har spærret vejen, da Højesteret har erklæret ekspropriationen ugyldig, og Vejen Kommune har i stedet igangsat en ny ekspropriationsproces.

Kommunens ekspropriationsudvalg fandt frem til en pris på to millioner kroner til en åstedsforretning 6. december, hvor Martin Lund Madsen valgte at udvandre på grund af utilfredshed med sagen. Martin Lund Madsen fortæller, at han ikke har tænkt sig at svare på tilbuddet om erstatning.

- Vi tager den juridiske vej, siger landmanden, der vil have vejen fjernet.