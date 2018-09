Soldater står til at overtage grænsebevogtning fra hjemmeværnsfolk

Bliver grænsekontrollen forlænget, vil et endnu ukendt antal af de hjemmeværnsfolk, der lige nu er ansat til at hjælpe politiet med at bevogte den dansk-tyske grænse i Sønderjylland, formentlig blive erstattet af soldater fra Forsvaret. Det vil ske i foråret 2019.

Grænsevagter: Forsvaret arbejder på en plan for at erstatte en stor del af hjemmeværnsfolkene ved grænsen med soldater fra Forsvaret, såfremt grænsekontrollen bliver forlænget. Værnsfælles Forsvarskommando bekræfter, at der er overvejelser i den retning, men vil ikke udtale sig yderligere, fordi der ikke er truffet en endelig beslutning. Ifølge Flemming Agerskov, der er oberst i Hjemmeværnet og chef for landsdelsregion vest, er planerne dog konkrete. - Det er ikke truffet en endelig beslutning endnu, men der arbejdes på det. Vi sigter mod at gennemføre ændringen den første april, siger han. Normalt arbejder Hjemmeværnet på frivillig basis, men når hjemmeværnsfolk bliver ansat til at løse en såkaldt driftsopgave, som det er tilfældet ved grænsen, bliver de aflønnet af Forsvaret. Flemming Agerskov afviser dog, at der er tale om en sparemanøvre. Han fortæller, at det tværtimod er ganske normal procedure, at Hjemmeværnet træder til, når Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet ikke selv har kapacitet til at løse en opgave, for derefter at træde tilbage, når Forsvaret har rekrutteret de nødvendige folk. Det er ifølge ham netop tilfældet ved grænsen. - Vi har eksempelvis også leveret vagtstyrker til Kosovo og Afghanistan, siger Flemming Agerskov.

Hjemmeværn og soldater ved grænsen Hjemmeværnet blev i sommeren 2016 indsat ved grænsen for at aflaste politiet.

Den primære opgave er at kontrollere dokumenter og pas hos indrejsende til Danmark.

I starten blev der ansat cirka 140 hjemmeværnsfolk ved grænsen. Det tal er nu nede på 88.

Hjemmeværnet bemander grænsen døgnet rundt i tre vagthold.

Hjemmeværnet har ikke de samme beføjelser som politiet. De må anmode om at tjekke dokumenter og bagagerum, men hvis de kontrollerede ikke medvirker frivilligt, inddrages politiet. Som borger har man heller ikke pligt til at oplyse noget til hjemmeværnet.

I september 2016 blev 160 soldater indsat ved grænsen til at transportere og bevogte anholdte.

Beholder nogen Ifølge Flemming Agerskov er det endnu ikke besluttet hvor mange og hvilke hjemmeværnsfolk, der skal erstattes af folk fra Forsvaret - heller ikke hvilke og hvor mange soldater, der skal træde til. Han slår dog fast, at ikke alle de 88 hjemmeværnsfolk, der lige nu arbejder ved grænsen, vil blive erstattet. - Vi beholder nogen dernede, fordi de har været der længe, og de har god ekspertise i at løse præcis den type opgave, der skal løses ved grænsen. Vi beholder ekspertise fra hvert eneste vagthold, siger han og gætter på, at mellem 18 og 30 hjemmeværnsfolk skal blive. Ifølge Flemming Agerskov vil der ikke blive tale om deciderede fyringer, fordi hjemmeværnsfolkene grundet grænsekontrollens midlertidige karakter er ansat på tidsbegrænsede kontrakter, der løber til opgaven slutter. At Forsvaret nu har rekrutteret tilstrækkeligt med folk til selv at varetage grænseopgaven, er netop et udtryk for, at opgaven delvist slutter for Hjemmeværnets vedkommende.