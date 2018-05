Rigmænd bag sønderjysk investeringsfond er tæt på at give op

Truede med at begære konkurs

Selskabet blev stiftet af Steen Folmer Pedersen i 2008 sammen med Michael Møller. Investeringsfonden Mayday Invest skulle hjælpe iværksættere og mindre virksomheder i Sønderjylland med kapital og erfaring.Senere kom blandt andet Fleggaard-arving Peter Boris Fleggaard til. Men de fleste af selskabets investeringer er gået galt. I efteråret gik Novopack ned, og for nylig blev porteføljeselskabet I-Makers taget under konkursbehandling ved Skifteretten i Sønderborg, skriver Børsen.

En af de få investeringer, der stadig er liv i, måtte Mayday Invest afgive ejerandelen af efter en voldgiftssag. Det var it-firmaet Navtoolbox.

- Det har været ekstremt ubehageligt. Da de blev investor, sagde de, at jeg ikke skulle bekymre mig om noget, fordi de havde alle de penge, der skulle til. Og lige pludselig var jeg ved at miste alt på det eventyr,, siger Jesper Kenborg, der ejer Navtoolbox, til Børsen.Han fortæller, at Mayday Invest flere gange har truet ham med at begære selskabet konkurs.

- Det var ligesom at bo sammen med en, der gerne vil sætte ild til ens eget hus. Jeg har været truet på mit eksistensgrundlag, fordi min virksomhed var truet af konkurs, og det betød, at mit hus og min familie også var truet, siger han.

Steen Folmer Pedersen afviser kritikken fra Jesper Kenborg. - Jamen, altså, jeg tror slet ikke, at jeg skal udtale mig. For at sige det på godt dansk, så kunne vi være hundrede gange mere grove, for det er noget af det mest uprofessionelle, vi har været med til, men det vil jeg undlade at kommentere på. Sådan er det, siger han til Børsen.