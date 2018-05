Revisor: VUC Syd risikerer at lukke

Sag: VUC Syd, der det forgangne år har fået skarp kritik for blandt andet frås, kan være i store økonomiske vanskeligheder.

Det fremgår af den netop offentliggjorte årsrapport for 2017. Her har revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC) foretaget revision. Selskabet erstattede revisionsfirmaet EY, som blev fyret på opfordring fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), der i en rapport i starten af året fremlagde en sønderlemmende kritik af forholdene på VUC Syd.

PwC beskriver i rapporten, at der er "væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om VUC Syds mulighed for at fortsætte driften". Det skyldes dels usikkerhed om, hvorvidt VUC kan få tilsagn om lån til endelig finansiering af sine investeringer samt finansiering af driften i 2018. Derudover kan udfaldet af den verserende tilsynssag ved STUK "medføre et yderligere uafdækket likviditetsbehov".

Af en note til revisionen skriver PwC, at VUC Syd ultimo 2017 havde en nettogæld til pengeinstitutter på 19 millioner kroner, som er finansieret via et bevilget overtræk, som udløber 1. juli 2018. Aftalen var på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen ikke genforhandlet. Ledelsen er dog i dialog med bankforbindelsen og forventer at opnå de nødvendige kreditter til at finansiere de planlagte aktiviteter i år. Der er således værdipapirer for cirka 68 millioner som sikkerhed for den samlede bankkredit, fremgår det af noten.