Politiet skal efterforske VUC Syd-sagen

Politiefterforskning: Politiet skal starte en efterforskning af VUC Syds tidligere direktør Hans Jørgen Hansen. Sådan lyder konklusionen, efter Statsadvokaten har givet svar på tidligere tillidsmand på VUC Syd, Jørgen Holstener Larsens, klage over, at Syd- og Sønderjyllands politi i december valgte at indstille efterforskningen af ledelsen på uddannelsesinstitutionen.

Jørgen Holstener Larsen anmeldte i september 2017 en række ledere på VUC for en lang række forhold, han betegner som "økonomisk kriminalitet". Det dækker blandt andet over, at han mener, den tidligere direktør Hans Jørgen Hansen har begået mandatsvig og bedrageri, at vicedirektør Hans Juhl har været medvirkende til førnævnte, og at bestyrelsesformand og Haderslev-borgmester H.P. Geil (V) ikke har handlet på oplysninger om muligt bedrageri. I december stoppede Syd- og Sønderjyllands politi efterforskningen, da det ikke mente, der var grundlag for at rejse sigtelse.

Jørgen Holstener Larsen klagede i starten af januar så til Statsadvokaten i Viborg, der i sin afgørelse, som JydskeVestkysten er i besiddelse af, skriver, at: "Jeg har i dag besluttet, at politiet skal indlede en efterforskning. Jeg har bedt politiet om at træffe afgørelse i sagen, når resultatet af efterforskningen foreligger."

Det fremgår af Statsadvokatens afgørelse kun, at det er Hans Jørgen Hansen, der skal efterforskes. Afgørelsen fra Statsadvokaten kommer i kølvandet på en påtænkt afgørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der rejser en sønderlemmende kritik af uddannelsesinstitutionen, der blandt andet omfatter ødselhed med offentlige midler og et påbud om at skifte revisor.