Østeuropa lokker arbejdere hjem fra Danmark

Der er brug for hænder i østeuropæiske lande, der nu prøver at lokke borgere tilbage. Det bekymrer erhvervslivet, men det er for tidligt at slå alarm, siger AE.

Kom hjem - der er brug for jer. Sådan lyder opfordringen til de mange hundredtusinde østeuropæere, der er rejst til Danmark og andre lande i Vesteuropa for at arbejde. Mange af dem forlod for fem og ti år siden lande med stor arbejdsløshed for at søge lykken og en højere løn i blandt andet Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Danmark. Men nu begynder der også at være mangel på hænder i Østeuropa, og landene vil gerne lokke arbejdskraften hjem. Det fortæller flere ambassadører til Ugebrevet A4, eksempelvis Ginte Damusis fra Litauen. - Litauere bliver opfordret til at komme hjem - ikke kun af regeringen, men også af det private erhvervsliv. Ligesom i Danmark kæmper virksomheder i Litauen med at få de kvalificerede medarbejdere, som de har brug for. Regeringen og erhvervslivet siger: Vi har brug for jer hjemme i Litauen, skriver Ginte Damusis ifølge A4. Også Bulgariens og Rumæniens ambassadører i Danmark fortæller ugebrevet om tiltag, der skal trække udflyttede borgere hjem til deres fødelande. Polens ambassadør, Henryka Moscicka-Dendys, rejser fra by til by for at overbevise polske tilflyttere om at vende tilbage, har Jyllands-Posten tidligere beskrevet. Endnu har de ikke for alvor haft heldet med sig. Seneste tal viser, at der i 2018 kom flere arbejdere til Danmark fra såvel Polen, Rumænien og Bulgarien som Estland, Letland og Litauen. I Danmark var godt ni pct. af alle beskæftigede fra udlandet i 2016.

Østeuropæere i Danmark Der var knap 250.000 udenlandske arbejdere ansat i Danmark i januar 2018. Heraf var 75.661 fra de østeuropæiske lande i EU og yderligere godt 10.000 fra Bosnien, Rusland og Ukraine.



Polen leverede flest. 30.834 polakker var ansat i Danmark i januar i år. Det var 1431 flere end året før og mere end en fordobling på ti år.



Efter Polen følger Rumænien, Litauen og Bulgarien som de lande, der leverer flest arbejdere til Danmark.



I alt er antallet af østeuropæiske arbejdere mere end tredoblet siden 2008.



Godt tre fjerdedele af de østeuropæiske beskæftigede er ansat på fuld tid i Danmark.



Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering