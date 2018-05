Ledelsen så passivt til: Elever udstillet med sexhistorier foran 1400 elever og lærere

Showet er årligt tilbagevendende, hvor eksempelvis årets bommert, årets kold før 12 og årets par skulle kåres. I sidste uge var det 3.g'erne, der skulle kåres, mens det tirsdag var 1.g'ernes tur. Det var elevrådet, som stod for showet, hvor nomineringerne og stemmegivningen var foregået via et spørgeskema på skolens interne Lectio-system.

Esbjerg: Det årlige awardshow tirsdag på Rybners Gymnasium på Grådybet gik for flere elevers vedkommende langt over stregen. En sexhistorie om en ung pige fra 1.g blev blandt andet fortalt åbent foran hele skolens personale og alle elever, hvilket fik hende til at forlade scenen med tårer i øjnene.

Rybners Gymnasium er beliggende i Grådybparken og blev til ved en fusion af Esbjerg Statsskole og Esbjerg Handelsskole i 2011 under det fælles navn Rybners. Rybners Gymnasium består således af de to gymnasier i Grådybparken, som er STX og HHX, hvor tirsdagens awardshow er foregået, ligesom Rybners Tekniske Gymnasium (HTX) på Spangsbjerg Møllevej er en del af det fælles Rybners Gymnasium.

Meget detaljerede historier

Og her dukkede altså en eksplicit historie op om en ung piges bytur med efterfølgende seksuel aktivitet, en historie om hvordan en dreng var blevet opdaget af sin mor i en opgang i gang med en hændelse, som han ikke ville have frem og andre lignende historier. På samme måde blev et par, der var gået fra hinanden, udspurgt og nærmest tvunget til at fortælle om deres forhold, selv om de begge nægtede. Og ledelsen? Den så bare passivt til.

- Jeg synes, at det er grotesk, at ledelsen ikke greb ind. Jeg vil nærmest sige, at det er æreskrænkende. Historien om pigen vil jo komme til at følge hende resten af hendes tid på Rybners, siger eleven, der ønsker at være anonym.

Ifølge rektor på Rybners, Lars Henry Andersen, var det dog svært at nå at gribe ind under showet.

- Det er jo en enkelt sætning, der er over stregen, inden man er videre til det næste. Derfor måtte vi tage det bagefter. Vi kunne da godt have gået op og lukket showet ned, det kunne man godt bebrejde sig bagefter, siger Lars Henry Andersen.

Ifølge eleven havde ledelsen haft mulighed for at kigge det tilhørende powerpoint til showet igennem inden showet, ligesom den også kunne gå ind og læse nomineringerne i spørgeskemaet, men uden at man greb ind.

- Vi havde set præsentationerne igennem samt fået information om hver kategori, og om de nominerede var indforståede. Desværre havde vi ikke set teksterne. Om vi kunne have læst dem på Lectio, kan jeg ikke svare på, da jeg først har mulighed for at undersøge det efter weekenden, siger rektor på Rybners, Lars Henry Andersen.