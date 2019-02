Hung Le, læge i Christiansfeld, lover dog, at hans ekstra service ikke kommer til at gå ud over behandlingen i lægehuset. - Alle har lige adgang, understreger han.

Christiansfeld: For et éngangsbeløb på 799 kroner kan du få helt særlige services hos praktiserende læge Hung Le i Christiansfeld. For 799 kroner bliver du såkaldt Premium-medlem, hvilket vil sige, at du blandt andet har mulighed for at få taget blodprøver og hjertediagrammer på din arbejdsplads, lige som du også kan blive vaccineret samme dag, som du bestiller tid.

Det er Hung Le, der selv har fået idéen, som han kalder unik. Han understreger, at servicen ikke er en del af sin almindelige praksis, men noget han kører ved siden af.

- Min grundlæggende tanke er, at jeg vil give det optimale produkt til folk, der har en travl hverdag. Jeg vil prøve så vidt muligt, at de ikke skal bruge tid på at navigere rundt i sundhedssystemet, for det kan være fuldstændig håbløst i dagens Danmark. Der vil gerne være den, der tager sig af det, siger Hung Le.

- I Danmark kan man få en masse service på den offentlige regning. Jeg synes, at det er ærgerligt, at hvis man skulle have behov for mere service, end det offentlige kan tilbyde, så har man ikke den mulighed. Den mulighed vil jeg gerne give folk, siger han.