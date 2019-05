Kend din kandidat: Niels Flemming Hansen vil stoppe københavneriet og styrke det sydjyske erhvervsliv

Den 44-årige ejer af Holst Sko, Niels Flemming Hansen, er spidskandidat til Folketinget for Det Konservative Folkeparti i Sydjylland. Den tidligere ministersøn går blandt andet til valg på at ændre folkeskolereformen, styrke det sydjyske erhvervsliv og mindske københavneriet på Christiansborg.

- Det er på tide, at vi får stoppet københavneriet. Hvis højspændingsmasterne havde løbet fra Hørsholm til Sorø, var de blevet gravet ned, og hvis ulven havde løbet rundt i Dyrehaven, så var den blevet skudt, siger han med henvisning til de master, der trods stor lokal modstand er planlagt til at løbe gennem Vestjylland, og debatten om de ulve, der færdes i Jylland.

Derfor vil han også arbejde for, at Syd- og Sønderjylland får flere uddannelser og en bedre infrastruktur - blandt andet med Als-Fyn broen.

Niels Flemming Hansen mener, at det er på tide, at folketingspolitikere får øjnene op for, hvor vigtig Syd- og Sønderjylland egentlig er for hele landet. Særligt det sydjyske erhvervsliv.

Kandidat: Politikerleden og københavneriet er for stort. De borgerlige værdier er for få. Sådan lyder det fra den 44-årige ejer og direktør af Holst Sko, Niels Flemming Hansen fra Vejle, og derfor stiller han op som spidskandidat til folketingsvalget for Det Konservative Folkeparti i Sydjyllands Storkreds.

Niels Flemming Hansen har to sønner på 14 og 16 år. Han har ikke ønsket at stille op til Folketinget tidligere, blandt andet af hensyn til sin familie. Men nu er sønnerne så store, at de bare synes, det er virkeligt spændende, siger Niels Flemming Hansen. Arkivfoto: Martin Wilde

- Dengang tog jeg med rundt til rigtig mange vælgermøder. De sociale medier fyldte ikke dengang, så jeg lyttede bare til talerne. Det var skægt og sjovt. Da jeg arbejdede i TDC og Politikens Hus, så jeg, at der også var et politisk spil. Det var sjovt, og jeg synes, at det er spændende at arbejde i, siger Niels Flemming Hansen.

Først overtog unge Hansen navnet, siden skobutikkerne og nu også politikerrollen fra faren. Som barn var butikkernes omsætning og konservativ politik altid til debat over middagen, og som niårig fik den unge Niels Flemming Hansen for alvor øjnene op for politik, da hans far blev valgt ind i Folketinget.

Folkeskolen under lup

Foruden det sydjyske erhvervsliv er folkeskolen blevet hans politiske hjertebarn, som Niels Flemming Hansen selv kalder det.

Folkeskolereformen skal kigges efter i sømmene, og så skal dannelsen tilbage i landets skoler, lyder det.

Helt konkret foreslår Niels Flemming Hansen, at det skal være muligt at slå to klasser sammen, så der kan undervises med to lærere. Der skal sættes ressourcer af til at få pædagogiske hjælpelærere i de yngre klasser, og så skal det være muligt at sende elever, der mobber andre, hjem.

- Og så skal vi se på, om inklusion i virkeligheden er den rigtige løsning. Både i forhold til inklusionsbørnene, men også de andre børn. Og så er det fuldstændig urimeligt for lærerne, at de skal have 28 elever klassen og inklusionsbørn. Vi taber for mange børn, siger han.