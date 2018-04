Jægere skyder vildsvinehegn ved grænsen ned

- Det er spild af penge.

Ordene stammer fra formanden for Jægerråd Tønder, Kim Aabling, der har opbakning fra rådets bestyrelse og de sammenlagt 1200 medlemmer i Tønder Kommune. Jægerne mener simpelthen ikke, at et 68 kilometer langt hegn langs grænsen vil have den ønskede effekt og holde svinepest ude af landet. Alligevel er jægerne forstående over for landbruget, der er bange for den frygtede svinepest.

- Vi kan rigtig godt forstå, at landmænd og hele Danmark er bange for denne svinepest, men et hegn er falsk tryghed, siger Kim Aabling og understreger, at der skal helt andre midler til at holde svinepest ude af Danmark. Når alt kommer til alt, er det ikke vildsvinene, der er farlige, det er smitten, som kan findes i en uskyldig madpakke.