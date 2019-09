Jægere skyder kun få vildsvin: Alligevel er bestanden mere end halveret

Naturstyrelsen vurderer, at der nu er under 40 vildsvin i Danmark. Dermed er bestanden mere end halveret siden årsskiftet, hvor styrelsen vurderede, at der var omkring 100 vildsvin på dansk jord. Landbruget frygter, at vildsvin kan sprede den frygtede afrikanske svinepest.

Hun understreger samtidig, at styrelsen ikke kan garantere, at antallet holder stik, men at det er det bedst mulige bud, som styrelsen på nuværende tidspunkt kan give. Erik Nicolaysen, formand for Aabenraa Jægerråd, fortæller, at jægerne i Aabenraa vurderer, at der i øjeblikket er mellem 40 og 50 vildsvin i det sønderjyske. Men at det billede sagtens kan ændre sig, når specielt majsmarkerne høstes, da der kan gemme sig flere vildsvin.

Vildsvin: Det går fremad med at minimere antallet af vildsvin nord for den dansk-tyske grænse. Sådan lyder vurderingen fra Naturstyrelsen, der anslår antallet af vildsvin på dansk jord til at være under 40 på nuværende tidspunkt. Dermed vurderer styrelsen, at bestanden er mere end halveret siden årsskiftet, hvor vurderingen lød på omkring 100 vildsvin på dansk jord.

Naturstyrelsen har fået til opgave at sikre, at der er så få vildsvin som muligt i den danske natur, da vildsvin er potentielle smittebærere af den smitsomme afrikanske svinepest.Svinepesten er en smitsom virussygdom hos svin, som kan spredes til danske svinebesætninger via vildsvin. Bliver sygdommen konstateret i en dansk svinebesætning, vil det stoppe dansk svineeksport til lande uden for EU. Derfor er man netop nu også i gang med at opsætte et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse for at holde vildsvin ude af Danmark. Vildsvinehegnet forventes at stå færdigt til november. For at få nedbragt antallet af vildsvin i Danmark har danske jægere siden marts fået lov at jage vildsvinet om natten. Derudover er der opsat foderpladser, som skal tiltrække vildsvinene, så de bliver nemmere at nedskyde.

Flok er forsvundet

Naturstyrelsen har fået til opgave at sikre, at der er så få vildsvin som muligt i den danske natur, da vildsvin er potentielle smittebærere af den smitsomme afrikanske svinepest.

Styrelsen styrelsens vurderer, at bestanden er faldet markant, selvom jægerne specielt de seneste måneder ikke er lykkedes med at nedskyde en særlig stor del af vildsvinene. Naturstyrelsen oplyser, at 45 vildsvin er fundet døde siden årsskiftet. To af dem er trafikdræbt. Dermed er der blot blevet nedskudt otte vildsvin siden maj, hvor 37 vildsvin var blevet nedskudte eller påkørte i trafikken. Dengang vurdere styrelsen, at der var under 70 vildsvin i Danmark. Derudover har vildsvinene over sommeren fået grislinger, men det har alligevel ikke betydet flere vildsvin nord for den dansk-tyske grænse.

Inge Gillesberg fortæller, at den sparsomme nedskydning skyldes, at vildsvinene i løbet af sommeren har haft masser af føde og nu har rig mulighed for at gemme sig på markerne. Dermed har foderpladser, som Naturstyrelsen har sat op for at tillokke vildsvin, så de bliver nemmere at skyde, kun en meget lille effekt. Alligevel oplever styrelsen, at bestanden er skrumpet markant.

- Sidste efterår blev der taget video af en flok på omkring 20 vildsvin, som blev observeret på en mark nord for grænsen. Dem har vi ikke set siden, siger Inge Gillesberg.