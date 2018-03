Irakisk tolk udvises af Danmark: To af børnene venter stadig på dom

Den irakiske tolk Ali Aziz befinder sig lige nu i det uvisse, efter han, konen og to af familiens fire børn er blevet udvist af Danmark. Parrets to yngste børn venter nemlig stadig på at få svar på, om de kan få lov til at blive i landet.

- Vi står et underligt sted. Vi har ikke et ret stort håb om, at de får opholdstilladelse i Danmark, men vi holder fast i det lille håb. For så er der også et lille håb om, at vi kan få familiesammenføring, siger Ali Aziz, der ikke kan forstå begrundelsen for afgørelsen.

Det slår Flygtningenævnet fast i den endelige behandling af familiens sag om opholdstilladelse. Ægteparrets to yngste børn, der begge er født i Danmark, får dog deres sag behandlet separat, og derfor befinder familien sig i en uvis situation om de to børns fremtid.

Omkring 200 irakiske tolke og deres familier blev i 2007 og 2008 evakueret til Danmark, efter den danske regering med statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) i spidsen gav dem indrejsetilladelse og senere opholdstilladelse, da tolken havde udført livsfarligt tolkearbejde for de danske styrker i Irak.Ali Aziz og hans familie fik opholdtilladelse i 2008. Det har efterfølgende vist sig, at både Forsvaret og Udlændingestyrelsen ikke har kunnet dokumentere, at han har arbejdet som tolk. Efter to mislykkede forsøg på at vende tilbage til Irak i 2013 og 2015 mistede familien opholdstilladelsen ved den seneste hjemrejse til Danmark i 2016. Derfor står familien nu til at blive udvist efter afslag på ny opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen. Familien har klaget over afgørelsen til Flygtningenævnet, der nu er kommet med dens afgørelse. Frivillige borgere i Kolding har i over et år sikret husly og penge til dagen og vejen for familien, da Ali Aziz mener, det vil være for farligt at opholde sig på et asylcenter.

Et par måneder

Ali Aziz håber på at få svar på børnenes opholdstilladelse i løbet af de kommende måneder.

I mellemtiden er der brug for penge så familien har noget at leve af og til at betale husleje, konstaterer Knud Nørregaard, der i omkring et år har været en af de frivillige, der hjælper den irakiske familie med at få dagligdagen til at hænge sammen.

- Vi har holdt nogle arrangementer, der har resulteret i donationer og penge, men vi har også sørget for at undervise børnene. De passer lige ind i statsministerens nytårstale om de dygtige børn og unge, vi vil have her i landet, for det er de her børn altså. De er blevet undervist, så de ikke bare er endt i ingenmandsland, mens de har været i Danmark og ventet på svar, siger Knud Nørregaard.