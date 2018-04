IS-imam blev dømt til udvisning: Nu accepterer han dommen

- Min klient har besluttet sig for ikke at anke dommen. Det er imod mit råd, for jeg mener, at strafudmålingen burde vurderes af landsretten, skriver forsvarsadvokat Mette Grith Stage i en mail til JydskeVestkysten.

Fire års fængsel og udvisning af Danmark lød dømmen mod den finske mand Joel Nur på, da han for et par uger siden blev dømt for at have tilsluttet sig Islamisk Stat i Syrien.

Den 24-årige Joel Nur er født i Finland. Hans far er somalier, mens hans mor er finsk.Som barn flyttede han til Manchester med sin far. Her skulle han have mødt tre andre mænd, der er rejst til Syrien og er formodet døde i kamp for Islamisk Stat. To andre er blevet fængslet for at have hjulpet dem til Syrien.I 2013 tog den tiltalte til Syrien, hvor han tilbragte 20 måneder. Det, der skete der, er det, sagen handler om.I sommeren 2016 flyttede han til Esbjerg for at læse elektronik og datateknik på Aalborg Universitets afdeling i byen.Manden blev anholdt 16. januar 2017 et sted i Østjylland tidligt om morgenen og har siden været varetægtfængslet i en arrest i Jylland.Dommen faldt 23. marts 2018 og lød på fire års fængsel samt udvisning af Danmark for bestandigt.

Afventer statsadvokat

Hun mener, at dommen på fire års fængsel er for hård, da Joel Nur blev frikendt for at have deltaget i en IS-træningslejr og for at have håndteret våben.

- Når min klient imidlertid ikke vil anke, er det af personlige årsager. Min klient har været varetægtsfængslet i omkring 16 måneder under nogle meget restriktive forhold og har i den lange periode kun set sin hustru og lille søn, som bor i England, ganske få gange i meget kort tid, og det er jo klart, at det er meget belastende for ham. Han orker derfor ikke at skulle være varetægtsfængslet i adskillige måneder endnu i afventning af, at sagen kan komme for landsretten og har derfor besluttet at modtage dommen, så han kan komme videre til afsoning i et fængsel og derpå blive udvist, skriver forsvarsadvokaten.

Joel Nur, som forud for sin rejse til Syrien boede i England, var i første række tiltalt for at lade sig hverve som kriger og modtage træning til at begå terrorhandlinger. I anden række var han tiltalt for at have tilsluttet sig IS og have forestået koranundervisning, fungeret som imam, deltaget i træningslejr i IS-kontrollerede områder og derved bidraget til at opretholde, bevare eller konsolidere Islamisk Stats position og fremme organisationens aktiviteter.

Senioranklager Lars Vierick fra Syd- og Sønderjyllands politi oplyser, at Statsadvokaten i Viborg først i løbet af mandag vil komme med en udmelding om, hvorvidt den vil anke sagen.