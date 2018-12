Økonomien hos de syd- og sønderjyske landmænd er så presset, at mere end hvert femte landbrugs økonomi betegnes som uholdbar. Dermed kan landbrugene inden for en kortere årrække været tvunget til konkurs. Det viser en analyse fra landbrugets videnscenter Seges, der placerer Syd- og Sønderjylland som et af de områder, hvor landmændene er hårdest ramt på pengepungen.