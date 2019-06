Henrik Dahl efter undskyldning: Spidskandidat bør melde sig ud

Folketingsmedlem Henrik Dahl (LA) undskyldte onsdag aften for sin hårde kritik af flere partifæller efter sidste uges folketingsvalg. Spidskandidat i Sydjylland, Steen Holm Iversen (LA), har tidligere udtalt, at hvis Henrik Dahl fik lov til at beholde sin plads, ville han blive løsgænger, og det løfte bør han overholde, mener Henrik Dahl.

Krisemøde: Efter et krisemøde i Liberal Alliances hovedbestyrelse onsdag aften, har folketingsmedlem Henrik Dahl postet en undskyldning på Facebook til partifællerne Anders Samuelsen, Thyra Frank og Mette Bock.

Liberal Alliance led stor tilbagegang ved folketingsvalget, hvor de gik fra 13 til kun fire mandater. Dagen efter valget havde Henrik Dahl blandt andet beskyldt daværende politisk leder af Liberal Alliance, Anders Samuelsen, for nepotisme for at have givet sin søster, Mette Bock, en ministerpost.

Henrik Dahls udtalelser blev mødt af stor kritik fra Liberal Alliances spidskandidat i Sydjyllands Storkreds, Steen Holm Iversen.

Han har for nylig sagt, at han vil melde sig ud af Liberal Alliance og blive løsgænger, hvis sagen ikke får konsekvenser for Henrik Dahl.

- Hvis man lader det her gå upåagtet hen. Hvis der ikke kommer nogen form for sanktion, og man bliver ved med at have Henrik Dahl siddende i inderkredsen, så vil det i mine øjne tegne det her projekt og parti, som Alex Vanopslagh nu forsøger at skabe. Det er et udtryk for nogle værdier, som jeg i hvert fald ikke kan se mig selv i, sagde Steen Holm Iversen til DR.