Hævnporno-ring udstiller hundredvis af syd- og sønderjyske kvinder

På et internationalt chatmedie foregår der lige nu omfattende og organiseret handel med nøgenbilleder. Her forhandles, byttes og efterspørges billeder af tusindvis af danske kvinder, deriblandt mere end to hundrede fra Syd- og Sønderjylland.

JydskeVestkysten er kommet i besiddelse af links, der giver adgang til et chatforum og en mappe med billeder, hvor der findes tusindvis af navne på specifikke danske kvinder, herunder mere end to hundrede fra Syd- og Sønderjylland.

Det er eksempelvis en digital sexkrænkelse, når der deles et billede eller en video uden ejerens samtykke.Det er et fænomen, der er udbredt i takt med den digitaliserede verden, hvor internettet gør det mulig for hævnpornosider og andre websites, hvor private, intime billeder og videoer gøres tilgængelige for millioner af mennesker, mens bagmændene ofte kan forblive anonyme Sagerne drejer sig ofte om kvinder - i nogle tilfælde mindreårige. Men i løbet af de seneste år har der også været sager, hvor mænd har oplevet afpresning, fordi deres webkamera er blevet hacket. Ifølge straffelovens paragraf 264d, som er loven om privatlivets fred, er det ulovligt at dele et nøgenbillede af en anden person uden hans eller hendes samtykke.

Syd- og Sønderjyllands Politi garanterer, at sagen vil blive taget alvorligt. Og hvis noget kriminelt bliver anmeldt, så igangsætter man en efterforskning. De fortæller videre, at et chat-sted godt kan anmeldes, hvis der begrundet mistanke om, at der foregår noget kriminelt.

- Det er hamrende ulovligt, og der er mange ofre. Også flere end dem, der ved det. Lovgivningen er der, så det er på tide, den bliver brugt. Derfor er det vigtigt, at det bliver anmeldt, så vi kan få det her stoppet, siger hun.

Det til trods er der stor aktivitet på det ulovlige forum. Hver dag byttes og handles der på siderne. Miriam Michaelsen, partner hos NJORD Law Firm og formand for organisationen Digitalt Ansvar, er en af Danmarks førende jurister i sager om digitale krænkelser. Hun fortæller, at hun desværre ikke er overrasket over katalogets omfang. Problemet tages ikke alvorligt nok.

Nødvendigt at stå frem

Louise Ormstrup er 23 år og kommer fra Esbjerg, men bor i dag i Vejle. Hun er en af de kvinder, der ligger i den store mappe. Hun har tidligere oplevet, at en privat video blev delt blandt bekendte og på chat-hjemmesider, men hun troede, det var et overstået kapitel i hendes liv. Derfor var det nedslående at opdage, at nøgenbillederne og videoer af hende igen var blevet delt.

- Dengang var jeg helt ulykkelig over, at andre så mig nøgen. De så jo mere af mig, end jeg ville have, de skulle. Det var pinligt, og jeg følte mig flov. Jeg troede egentlig, at det var overstået. Men de ligger der altså endnu, siger Louise Ormstrup.

Hun er ikke sikker på, om hun ønsker at anmelde sagen. Hun vil allerhelst glemme, at billederne ligger der, men samtidig ønsker hun, at det får konsekvenser for de skyldige.

Miriam Michaelsen kan godt forstå de tanker, der går gennem Louises hoved.

- Det kan være svært for ofrene at stå frem, fordi de udsætter sig selv for yderligere deling. Og det er et kæmpe problem. Men det er den eneste måde, vi kan forhindre, at ulovlige kataloger som dette får lov at florere, siger Miriam Michaelsen.