Gods til 50 millioner kroner: - Der er flere, der har skambudt

For godt to år siden satte Michael Nissen og Helle Nissen Rosenkilde Gods, der ligger uden for Middelfart, til salg for 60 millioner kroner. På det tidspunkt var det den anden dyreste ejendom i Danmark, der var på salgslisten .

Selvom det endnu ikke er lykkedes at finde en køber, har det ikke skortet på interesse for godset, der har 775 kvadratmeter bolig suppleret med 812 kvadratmeter kælder og blev opført i 2009.

- Jeg tror, der har været 130.000, der har været inde at kigge (på salgsannoncen på mægleren Lilienshoffs hjemmeside, red.), så det er pænt mange. Det er sikkert af nysgerrighed for de fleste af dem, men sådan er det, siger Helle Nissen.

Der har været flere interesserede - også udlandsdanskere - men parret har takket nej til alle de bud, der er kommet.

- I starten troede folk, at de kunne skambyde på det. Vi satte det til salg, da krisen var ved at vende, og der var de vant til at skambyde på alting. Man kunne dårligt sælge et parcelhus, uden der var nogen, der troede, at de kunne købe det til halvpris. Vi er altid åbne for bud, men prisen skal også være realistisk, siger Helle Nissen, der ikke regner med, at den nuværende udbudspris bliver sat ned.

Med til godset hører et ridecenter, som i dag bliver lejet ud, og ifølge Helle Nissen er det ikke krav, at man køber det hele.

- Jeg har en nu, der lejer ridedelen, så det går i fint nul, så man kan også vælge bare at bo i huset, siger hun.