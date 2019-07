Formand om chokerende fyringer: Rod med fakturaer og anonyme tip kostede direktører jobbet

Formand for Landbosyd bekræfter, at det er rod med faktureringer og utilfredse anonyme medarbejdere, som fik bestyrelsen til at afskedige landboforeningens to direktører. Ifølge formanden er der blevet faktureret timer for fiktive medarbejdere for at få budgettet til at gå op. Tidligere administrerende direktør vil ikke udtale sig, mens tidligere direktør er uforstående over for anklager.