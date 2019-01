Før konkurs: Flere sager om manglende løn og feriepenge til ansatte i pallefirma

Det Faglige Hus og HK har tidligere kørt sager mod det nu konkursramte pallefirma Palletbiz for at sikre, at deres medlemmer fik manglende løn og feriepenge fra virksomheden. En tidligere medarbejder i Palletbiz fortæller, at han stadig bøvler med forkerte indberetninger til Skat.

Horne/Gørding: Palletbiz har givet ansatte for lidt i løn og feriepenge. Det fortæller en tidligere medarbejder og to fagforeninger. Problemerne begyndte lang tid før konkursen i december 2018. PalletBiz byggede på resterne af en tidligere konkursvirksomhed, Eksportpak, og lå oprindeligt i Gørding. I oktober 2017 flyttede virksomheden til Horne.

Jacob Frandsen arbejdede i virksomheden, mens det lå i Gørding. Han fortæller, at da han stoppede i virksomheden, skyldte PalletBiz ham 28.000 kroner for et års feriepenge og 13.000 kroner i løn. Desuden tilbageholdt PalletBiz den sidste månedsløn. Sammen med sin fagforening kørte han en sag mod PalletBiz for at få sine penge, hvilket han også endte med at få.

Palletbiz indberettede ligeledes en forkert løn til Skat, hvilket betød, at han uretmæssigt fik et skattesmæk.

- Så jeg bøvler da stadigvæk med det den dag i dag, siger han.

Han fortæller, at han kender flere tidligere medarbejdere, der har måttet føre sag for at få de penge, som PalletBiz skyldte dem. JydskeVestkysten har også talt med to tidligere medarbejdere, der ønsker at være anonyme, der også fortæller, at de og andre tidligere ansatte måtte have fat i deres fagforeninger for at få den løn og de feriepenge, som de havde krav på fra PalletBiz.