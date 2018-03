Følgebilschauffører svines til i trafikken

Følgebilschauffører chikaneres med jævne mellemrum på deres arbejde. Finn er selv blevet udsat for tilråb med alt fra idiot til kong gulerod. Det hører heller ikke til sjældenhederne, at han får fingeren, når han forsøger at gøre sit arbejde.

Det er ikke ualmindeligt, at en følgebilchauffør skal forberede sig på at lægge ører til tilråb og vrede gestikulationer, inden de tager på arbejde. Brancheforening mener, det bunder i uvidenhed, og så gerne, at folk blev oplyst om chaufførernes beføjelser.

Arbejdsvilkår: Der er i Danmark lidt over 500 uddannede specialtransportassistenter - eller følgebilchauffører, som de også kaldes. På trods af det er det de færreste, der ved noget om, hvad følgebilchauffører kan og må, når de møder dem på landeveje, i rundkørsler og i byerne. Det resulterer ifølge flere organisationer og chauffører i alt fra tilråb, trusler og trælse konflikter. - De bliver simpelthen svinet til. Der er ikke noget respekt for dem og det arbejde, de udfører, fortæller Esben Lock, der er faglig medarbejder hos 3F Transport i Esbjerg. Hos 3F i Aabenraa er de ofte blevet bekendt med følgebilschaufførernes udfordringer i forbindelse med lønsamtaler. Her oplever medlemmerne oftest klassikeren "fingeren ud af vinduet og hornet i bund". - Der kommer frustrationerne op. At det da ikke kan passe, at de skal finde sig i det til den løn, de får, fortæller Jørgen Christensen, der brancheleder i fagforeningens transportafdeling.

Følgebiler En følgebil ser man typisk eskortere større særtransporter med blandt andet vindmøllevinger.Mange følgebiler har trafiktavler bagpå. Og dem skal andre bilister følge, da de er lige så gyldige som dem i vejsiderne.



Det kan koste dig både bøde og klip i kørekortet, hvis du ikke overholder reglerne på følgebilens tavler.



Derudover kan chaufføren af følgebilen, hvis vedkommende er uddannet specialtransportassistent, regulere færdsel på samme måde som for eksempel hjemmeværnet og politiet.



En specialtransportassistent kendes på hans gule beklædning, hvorpå der står "Special Transport Assistent".



Kilde: ITD

Bunder i uvidenhed Hos Brancheforeningen for den danske vejgodstransport, ITD, er de også bekendte med de problemer, som 3F oplever. - Vores medlemmer er kommet tilbage til os og fortalt, at folk stadigvæk ikke respekterer deres arbejde, selvom de nu har fået deres uddannelse, fortæller chefkonsulent i ITD Jørn-Henrik Carstens. Netop denne mangel på respekt skyldes ifølge chefkonsulenten uvidenhedog manglende forståelse. Specialtransportassistenterne er til for at hjælpe til en sikker og smidig afvikling af særtransporterne og har bemyndigelse til at regulere trafikken nøjagtig som en politibetjent. - Jeg husker en situation, hvor en følgebilschauffør stod og regulerede trafikken. Han forsøgte at standse en bil. Vedkommende kørte helt op til ham, dyttede, hoppede ud og spurgte, hvad fanden han lavede. Bilisten skældte ham simpelthen ud. Så belærte bilisten ham om, at han godt kendte færdselsloven, og at det kun er politiet og hjemmeværn, der må regulere trafikken, fortæller han og tilføjer: - Der er nogen, der er overbevist om, at specialtransportassistenterne ikke må regulere færdsel, og så går der selvjustits i den. Derfor skal vi ud og have gjort opmærksom på, at chaufførerne er uddannede og har bemyndigelse til det, og i øvrigt er der for at hjælpe alle sikkert og hurtigt videre.