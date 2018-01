Finsk islamisk kriger fra Esbjerg for retten i februar

Den finske islamiske kriger fra Esbjerg, som er tiltalt for at rejse til Syrien og tilslutte sig islamisk stat skal for Retten i Esbjerg d. 19. februar. Finnen er tidligere kædet sammen med Salman Abedi, som stod bag bombesprængningen ved Ariana Grande-koncerten i Manchester.

Terror: Den finske statsborger er tiltalt for mellem november 2013 og juli 2015 at have ladet sig hverve af den islamiske gruppe Islamisk Stat. I den forbindelse skulle han have modtaget våbentræning af gruppen i Syrien. Den danske statsborger er tiltalt for at lade sig hverve og træne af al-Shabaab i Somalia. Den finske mand, der er bosat i Esbjerg, skal for retten den 19. februar. Det fortæller kommunikationsrådgiver ved anklagemyndigheden, Henrik Madsen. Sagen skal foregå ved Retten i Esbjerg. Finnen har siddet varetægtsfængslet siden januar med en dansk statsborger. Anklagemyndigheden ville gerne have kørt sagerne samlet. Det ville mændenes forsvarer, Michael Juul Eriksen og Mette Grith Stage, ikke. Byretten afsagde i begyndelsen af oktober kendelse om, at sagerne skal køre hver for sig.

Varetægtsfængslet gennem et år Gennem et år har to mænd siddet varetægtsfængslet, hvor de har været mistænkt for at lade sig hverve til henholdsvis Al-Shabaab og Islamisk Stat.Sagen er foregået bag dobbeltlukkede døre, hvilket betød at offentligheden ikke kunne få indsigt i, hvad de to mænd var tiltalt for.



I september udsendte anklagemyndigheden en pressemeddelelse, hvor den forklarede, at der nu var blevet rejst tiltale mod de to mænd.



Begge mænd er 24 år. Den ene af mændene kommer fra Aarhus, mens den anden er finsk statsborger, der har været i bosat i Esbjerg.

Imam hos Islamisk stat I anklageskriftet er finnen også tiltalt for i samme periode at have fungeret som imam og deltaget i koranundervisning ved Islamisk Stat, ligesom han er tiltalt for mere generelt at have været med til at opretholde, bevare og konsolidere Islamisk Stats position eller i øvrigt fremmede Islamisk Stats aktiviteter. Ekstra Bladet har tidligere skrevet, at finnen har somaliske rødder, og at fællesnævneren for begge de varetægtsfængslede er, at de har været bosat i Manchester. Flere britiske medier har i den forbindelse kædet finnen og hans danske kammerart sammen med netværket omkring Salman Abedi, der i maj 2017 dræbte 22 mennesker til Ariana Grande koncert i Manchester. Salman Abedi har dog ikke fået direkte hjælp af de to varetægtsfængslede, da de begge var fængslet på tidspunktet for angrebet.

Cambridge-uddannet kone Allerede i 2014 blev finnen afsløret i sin forbindelse til den islamistiske terrorbevægelse. I den forbindelse fik han indefrosset sine midler, og han blev nægtet indrejse i Storbritannien. Finnen er angiveligt gift med en kvinde, som er uddannet fra de prestigefyldte universitet Cambridge. Hun er ifølge det britiske medie The Sun anklaget for have vendt det døve øre til, at hendes mand var blevet radikaliseret og have holdt hånden over mandens rejse til Syrien. The Sun har også citeret faderen til den finske statsborger for, at han vil slå dem ihjel, som har radikaliseret hans søn. Han har også hævdet, at konen til den varetægtsfængslede finske mand holdt hans afrejse til Syrien skjult for faderen.