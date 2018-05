Fårfarmer efter muligt ulvebesøg: Det fremmer ikke nattesøvnen

Får: - Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det ikke fremmer nattesøvnen, at der muligvis er en ulv i byen, siger Grethe Brunsgaard Krogh, ejer af Brunsgaard Fårefarm i Grimstrup. For selvom fårene er hegnet inde og ikke står ude alle døgnets 24 timer, er Grethe Brunsgaard Krogh alligevel bekymret for sine dyr.

- Jeg har i noget tid fulgt med hos de andre fårfarmer og hørt, hvilke problemer det har givet for dem, at der er kommet ulve i de områder, hvor fårene befinder sig. Det bekymrer mig voldsomt, at der måske er en i vores område, siger hun og fortæller, at selvom hun gerne vil sætte et såkaldt ulvehegn op, så er det alt for dyrt at gøre.

- Det hegn, vi har nu, går til omkring knæet eller låret. Hvis vi skulle sikre vores hegn, så skulle vi gøre det på omkring halvandethundrede hektar med en højde på omkring to meter, for jeg har set videoer, hvor ulve hopper ret højt. Det vil være voldsomt dyrt.

Ifølge Miljøstyrelsen vil et elektrisk hegn i langt de fleste tilfælde være den bedste og sikreste måde at stoppe en ulv fra at komme ind i et indhegnet område.