Professor Per Nikolaj Bukh tror ikke på, at den alvorlige økonomiske situation på VUC Syd koster direktør Asbjørn Nielsen jobbet. Han vurderer, at VUC Syds nu afsatte bestyrelse har manglet evnerne til at rette op på den skandaleombruste skole.

Fredning: Den dramatiske udvikling i VUC Syd-sagen kommer ikke til at koste direktør Asbjørn Nielsen jobbet. Det vurderer professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet, der har fulgt VUC Syd-sagen tæt, siden sagen startede i juni 2017.

- Jeg synes nødvendigvis ikke, at det, der foreligger, peger ind på direktøren, siger professoren, der har gennemlæst hele korrespondancen mellem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) og VUC Syd frem til tirsdag, hvor skolens bestyrelse blev afsat.

JydskeVestkysten kunne i fredagens avis afsløre, at VUC Syds bestyrelse blev afsat, da den ifølge Stuk i næsten to måneder havde kendskab til de alvorlige økonomiske problemer på VUC Syd, og at bestyrelsen ikke kunne redegøre tilfredsstillende for den økonomiske situation. De økonomiske problemer var så store, at VUC Syd måtte låne penge for at betale løn til de ansatte.

Per Nikolaj Bukh vil dog ikke helt frikende direktøren for ansvar for rodet på VUC Syd, men mener ikke, at det er ham, der står først for skud, når der skal findes en synder. Det er nemlig bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for de økonomiske problemer, og derfor er det den, ansvaret falder tilbage på.

- Asbjørn Nielsen har ikke formået at lave en plan, men har bestyrelsen ikke givet ham et ordentligt mandat, er det også svært, siger han.