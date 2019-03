Efter 10 års forbud: Nu skal der igen fiskes blåmuslinger i Vadehavet

Det er endnu usikkert, hvor store mængder blåmuslinger, det bliver tilladt at fiske i Vadehavet. Minister for fiskeri Eva Kjer Hansen (V) håber at have et svar inden sommerferien. Arkivfoto

Minister for fiskeri, Eva Kjer Hansen (V), åbner nu op for, at der igen skal kunne fiskes blåmuslinger i Vadehavet. En ny rapport viser nemlig, at der er omkring 78.500 tons blåmuslinger i området.

Vadehavet: Siden 2008 har det været forbudt at fiske efter blåmuslinger i Vadehavet, men det skal der nu laves om på. Sådan lyder det fra minister for fiskeri, Eva Kjer Hansen (V), efter en ny rapport fra DTU Aqua viser, at der er rigeligt af den delikate spise i de sandede banker. I rapporten vurderes det mere præcist, at der lige nu er 78.500 tons blåmuslinger i Vadehavet i området mellem den jyske vestkyst, Fanø, Mandø og Rømø. Der findes ikke direkte sammenlignelige tal fra tidligere, men det vurderes, at det er en væsentlig fremgang, og at der nu er nok til både fiskere og fugle. - Der er rigtigt positivt, at vi ser denne fremgang i antallet af muslinger. Det ser derfor ud til, at vi kan åbne op for blåmuslingefiskeri igen, siger Eva Kjer Hansen.

Tallene i rapporten Blåmuslinger: 78.500 tons

Stillehavsøsters: 72.000 tons

Hjertemuslinger: 2000 tons (i udvalgte områder omkring Esbjerg)



Så mange muslinger og østers vurderes der at være i det danske Vadehavsområde: I rapporten fremgår det, at der ikke findes sammenlignelige tal omkring bestanden af blåmuslinger, og hvor meget der skal afsættes til de muslingespisende fugle. Men man konkluderer, at størrelsen af bestanden af blåmuslinger er betydeligt over det niveau, der lukkede fiskeriet i 2008.

Måske klar til sommer Forbuddet mod blåmuslingefiskeri i Vadehavet, der lige nu er gældende, blev indført af hensyn til fuglelivet i området. Blåmuslinger er nemlig fødegrundlag for flere fuglearter, og derfor vil fiskeriet formentlig ikke blive givet helt frit. I rapporten foreslås det, at der kan oprettes delområder, så nogle områder vil være reserveret til fiskeri, mens andre områder fortsat vil være forbeholdt fugle. Det forslag vil ministeren se nærmere på. - Udgangspunktet er selvfølgelig at tage hensyn til naturen i Vadehavet. Nu skal eksperter afklare, hvor meget der kan reserveres til fiskere, og hvor meget der skal være til fuglene, siger hun og tilføjer, at der gerne skulle være en konklusion klar inden sommerferien, så fiskeriet kan påbegyndes. Vil en fisker, der så starter blåmuslingefiskeri op, kunne vide sig sikker på, at der ikke kommer et forbud igen? - Jeg kan ikke fjerne risikoen for, at det bliver lukket igen. Det er naturens gang, det kommer an på.

- Meget snævre interesser Trods ministerens forsikringer om at tage hensyn til Vadehavet, stiller Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen sig skeptisk over for blåmuslingefiskeri i området. - Vadehavet er den absolutte kronjuvel, når det kommer til det maritime Danmark. Det er et ekstremt følsomt og unikt område. Det skal vi ikke begynde at risikere ved at skrabe bunden efter blåmuslinger, siger han og tilføjer: - Jeg mener, at det er nogle meget snævre interesser, hun her tilgodeser med fiskeriet, i forhold til at vi har noget natur, der er så unikt.