EU-kandidater i strid om EU-flag i Folketinget

Det skabte stor debat, da Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, for få år siden fik hængt Dannebrog op i Folketinget. Nu vil en af Venstres topkandidater til europaparlamentsvalget også have EU-flaget op at hænge.

Flag: I det franske parlament vejer det blå EU-flag med de 12 gyldne stjerner side om side med det franske Tricolore. I den tyske rigsdag har EU-flaget også fået en ligeværdig plads sammen med nationalflaget. I folketingssalen på Christiansborg deler Dannebrog dog ikke plads med symbolet på EU. Det undrer Asger Christensen sig over. Han er byrådsmedlem i Kolding Kommune og nummer tre på Venstres opstillingsliste til europaparlamentsvalget, og han så gerne, at Dannebrog fik selskab af EU's blå flag med de 12 gyldne stjerner i folketingssalen. - Jeg undrer mig over, at vi er så forskrækkede over EU-flaget i Danmark. Vi bliver ikke mindre nationalister af at have flaget ved siden af Dannebrog. Jeg synes, at de to flag klæder hinanden og signalerer det samarbejde, vi har. Jeg bliver ikke mindre dansk af at have EU-flaget hængende ved siden af. Nærmere tværtimod, siger Asger Christensen. Det er kun godt halvandet år siden, at Dannebrog fik permanent plads i folketingssalen efter stor debat, da nogle mente, at Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, brugte flaget politisk.

Flag i Folketinget I eksempelvis det tyske parlament og det franske parlament har man EU-flaget hængende sammen med nationalflaget bag talerstolen.

I Folketinget står Dannebrog til højre for talerstolen, mens man ikke har et EU-flag i salen.

Dannebrog fik først en permanent plads i Folketingssalen i september 2017.

Ved Folketingets åbning i september 2016 blev Dannebrog hængt op, men det var efter planen pillet ned igen dagen efter.

"Fuldstændig forkert" En anden kandidat til det kommende europaparlamentsvalg og nuværende folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Peter Kofod, er meget uenig med Asger Christensen og mener, at det vil være "fuldstændig forkert", hvis EU-flaget kom op at hænge i folketingssalen sammen med Dannebrog. - Dannebrog er symbolet på Danmark, og derfor er det naturligt, at det hænger i det danske parlament. Det vil ikke være naturligt, at EU-flaget hænger i Folketinget. Jeg har meget varme følelser for Dannebrog og de værdier, der medfølger. De værdier er der ikke i det kolde, blå og gulstjernede EU-flag. Det må de flage alt det, de vil med i Bruxelles, siger Peter Kofod. Asger Christensen har endnu ikke besluttet, om han vil rejse forslaget for Folketinget. - Det er en undren, og jeg synes, at nu hvor vi har europadag den 9. maj og et forestående europaparlamentsvalg, er det en god anledning til at få det diskuteret, siger Asger Christensen.