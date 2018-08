DF-profil gifter sig med udlænding

Folketingsmedlem Peter Kofod Poulsen (DF) skal giftes med sin østeuropæiske kæreste. Tidligere har forholdet fået kritikere til at anklage ham for dobbeltmoral, efter han drev en hjemmeside, der opfordrede folk til at skrive om deres oplevelser med østeuropæere.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen (DF), var i den grad i vælten, da han i efteråret 2014 oprettede og drev hjemmesiden meldenøsteuropæer.dk. Hjemmesiden blev kritiseret for at stigmatisere den østeuropæiske befolkning, med sit formål der var, at danskere skulle melde østeuropæere, som lavede kriminalitet i landet. Efterfølgende blev han politianmeldt, da nogle mente, at hjemmesiden var racistisk over for østeuropæiske statsborgere, og han har lukket siden ned.

Efterfølgende har retsordførerens holdning over for østeuropæere da også ændret sig. I november 2016 undskyldte han i JydskeVestkysten for hjemmesiden og tillagde fejlen sin dengang unge alder, samt at han siden havde mødt mange retskafne østeuropæere. Juni sidste år stod han så frem i JydskeVestkysten sammen med sin nye kæreste, den 32-årige Vasileva fra Bulgarien.

- Det kan sikkert få nogle til at trække på smilebåndet, at manden bag meldenøsteuropæer.dk møder en østeuropæisk kæreste, erkendte Peter Kofod Poulsen over for avisen og afviste samtidig, at han skulle være dobbeltmoralsk:

- Fuldstændig. Der er ikke noget dobbeltmoral i det her. Der er masser af gode mennesker i Østeuropa, og så er der kriminelle østeuropæere, der skal sendes retur omgående, hvis de kommer til Danmark.