DF: Danmark skal ud af menneskerettighedskonvention

Et forslag fra Dansk Folkeparti går ud på at forlade den europæiske menneskerettighedskonvention, så den ikke kan spænde ben for paradigmeskiftet. Ifølge folketingsmedlem Marie Krarup har chancerne for at få forslaget vedtaget aldrig været bedre.

Danmark skal melde sig ud af den Europæiske Menneskerettighedskonvention inden udgangen af 2019.

Det foreslår Dansk Folkeparti.

Partiet frygter nemlig, at konventionen vil kunne sætte en stopper for det paradigmeskift, der blev vedtaget som en del af finansloven for 2019. Det er især konventionens artikel otte om retten til respekt for privat- og familieliv, som partiet vil trække Danmark ud af, fordi den flere gange har stået i vejen for udvisning af kriminelle udlændinge.

Ifølge integrationsordfører, Marie Krarup (DF), går forslaget ud på, at Danmark først melder sig ud af den Europæiske Menneskerettighedskonvention og derefter melder sig ind igen med forbehold blandt andet over for artikel otte.

- En anden måde er at opdatere konventionen, men det kræver, at alle lande skal skrive under på en opdatering. Det virker ikke sandsynligt. Det virker mere sandsynligt, at vi kan modernisere vores egen brug af konventionen ved at melde os ud og så melde os ind igen med et forbehold for de artikler, der kan begrænse paradigmeskiftet, siger Marie Krarup.