Charlotte og Lars fik besøg af en ulv: Bagefter gik de på jagt efter en lort og lavede afstøbninger

De færreste vil nok skynde sig ud og lave afstøbninger af fodspor, hvis de lige har set en ulv rende rundt i baghaven. Men det var altså, hvad Charlotte og Lars Huvendick gjorde, da de forrige fredag havde haft besøg af en uventet gæst.

Grimstrup: På køkkenbordet ligger der otte gipsaftryk af poter. Umiddelbart ligner de aftryk af hundepoter. Men det er det ikke, understreger Charlotte Huvendick fra Grimstrup og tager en af afstøbningerne op i hånden. - Det er afstøbninger fra den ulv, der løb over vores mark, siger hun, mens hun kigger ud gennem vinduerne, der vender ud mod marken i køkken-alrummet. For det var her, Charlotte Huvendick sammen med sin mand, Lars, forrige fredag morgen nær havde fået morgenkaffen galt i halsen. Et par hundrede meter fra parrets hus så Lars nemlig et dyr i trav. - Først troede jeg egentlig, at det var et kronvildt, men så kom dyret igennem læhegnet over på vores mark. Og så kunne jeg se, at det var det i hvert fald ikke, forklarer Lars Huvendick. I stedet var det en ulv. - Jeg kan godt se forskel på en pekingeser, en schæferhund og så en ulv. Jeg var ikke i tvivl. Det var en ulv. Men folk vil jo altid sige, at man bare ser, hvad man vil se, siger Lars Huvendick.

Beviser Alligevel fik parret travlt den fredag morgen. Deres planer blev droppet, for nu var der noget andet, der var kommet på toppen af deres to do-liste. Indsamling af beviser efter ulven. - Jeg blev helt opslugt af at lede efter spor fra ulven. Jeg skyndte mig også ud for at lave en afstøbning af dens aftryk i jorden. Det er højst sandsynlig kun noget, jeg kommer til at opleve én gang i mit liv, så det var en mulighed, jeg ikke kunne modstå, fortæller Charlotte Huvendick, der er naturfagslærer på Lykkesgårdskolen i Varde, mens hun kigger på de forskellige aftryk på køkkenbordet og tænker tilbage på den dag. Hektisk var den i hvert fald, og spændende. For parret fik med nød og næppe fundet telefonen frem i tide til at filme ulven på vej over deres mark. Og så kom videoen ellers på Facebook. I skrivende stund er videoen blevet vist 1200 gange, og på den måde kom parret i kontakt med en frivillig fra Ulveatlas.