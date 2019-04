Bombe mod plan om vildsvinehegn: Flensborg Kommune vil udnytte gammel aftale til at nedlægge veto

Som tidligere ejer af Kollund Skov har Flensborg Kommune vetoret ved bygge- og anlægsprojekter i området. Den vetoret vil kommunen tage i brug i forbindelse med de danske planer om et vildtsvinehegn.

KOLLUND: En gammel aftale betyder, at Flensborg Kommune kan nedlægge veto mod dele af det danske vildsvinehegn. Og den vetoret har kommunen tænkt sig at udnytte. Det skriver dagbladet Flensburger Tageblatt efter et møde i kommunens forretningsudvalg. Forviklinger i forbindelse med grænsedragningen betød, at Kollund Skov også efter Genforeningen forblev Flensborg Kommunes ejendom. Den finansielt klemte kommune solgte i 2006 skoven til private investorer, der i begyndelsen af 2019 afhændede området til Den Danske Naturfond. De skiftende ejerforhold ændrer dog intet ved, at Flensborg Kommune ved overdragelsen i 2006 betingede sig vetoret i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter i skovområdet.

- Kollund Skov er et rekreativt nærområde, der blev solgt på strenge betingelser. Efter min overbevisning er et vildsvinehegn tværs gennem landskabet i modstrid med dette. Derfor ønsker jeg at benytte de juriske muligheder for at beskytte skoven og omgivelserne mod dette indgreb, forklarer det konservative CDU's gruppeformand Arne Rüstemeier efter forretningsudvalget til Tageblatt. Hans synspunkt har bred opbakning på tværs af partierne i byrådet. Flensborgs overborgmester Simone Lange understreger, at hun ikke kender alle detaljerne i planen for vildsvinehegnet. Men ifølge hendes oplysninger kan det komme til at berøre et hjørne af skoven ved Kollund. Derfor vil hun i første omgang tage kontakt til sin kollega i Aabenraa Kommune, Thomas Andresen.

Skeptisk nabo I Flensborg er der generel skepsis over for vildsvinehegnet - ikke kun som sikring mod afrikansk svinepest, men også mere principielt. - Tror man på, at svinepest kan forhindres med et hegn, kan det også opføres nord for skoven. Sådan et hegn hører ikke til ved Skomagerhus, der er et symbol for Europas fredelige forening, mener Arne Rüstemeier. Flensborg Kommune er på grund af sin vetoret ganske nylig blevet konsulteret i en ganske anden sammenhæng. Den Danske Naturfond måtte spørge om tilladelse til byggeriet af shelters til overnatning i skoven. Det havde Flensborg Kommune ingen indvendinger imod.