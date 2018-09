Bedste år nogensinde: Kim Larsen tjente 13 millioner sidste år

Kim Larsen kom i gang efter sin sygdom her ved denne koncert i Nyborg. Økonomisk har det dog været et meget sundt år for ham. Arkivfoto: Michael Nørgaard

Kim Larsen har - endnu engang - tjent kassen på et væld af koncerter for Familien Danmark, en ny plade og salg fra bagkataloget. Seneste regnskab viser et overskud 13 millioner kroner før skat.

Kim Larsen er nu god for 77 millioner kroner, efter at han sidste regnskabsår fik et rekordoverskud på 13 millioner kroner før skat i sit firma, Kim Larsen Aps. Hans manager, Jørn 'Ørn' Jeppesen, forklarer, at der er to måder at forholde sig til, om det har været et godt år eller ej i musikbranchen: - Man kan se på økonomien, og så kan man se på, om det har været sjovt, og vi har fået lavet det, vi gerne ville. Det sidste starter vi altid med, så vi er sådan lidt baglæns resultatorienterede, siger Jørn 'Ørn' Jeppesen, der har arbejdet sammen med Kim Larsen i over 20 år: - Det er altid sjovt, og der har været godt gang i butikken de seneste år, som du også kan se i regnskabet. Vi har blandt andet udgivet en ny plade i foråret 2017, Øst for Vesterled, og den har været sjov at lave, siger han.

Pengene kommer fra koncerterne Selvom Kim Larsens CD'er og plader sælger godt, og der også kommer indtægter fra streamingtjenester, så er det koncerterne, som for alvor giver penge: - Den største indtægtskilde er koncertturnéerne, hvor vi både havde en sommerturné med 40 koncerter og en vinterturné med 25. Hovedparten af lagkagen stammer fra koncerterne, forklarer Jørn Jeppesen. Overskuddet på 13 millioner kroner for regnskabsåret 2017/2018 fremgår af regnskabet, der blev godkendt på generalforsamling den 14. september. Regnskabsåret går fra 1. maj til 30. april. Overskuddet var lidt større end foregående regnskabsår, som gav et overskud på 12 millioner kroner. Resultatet efter skat var 10 millioner kroner, og Kim Larsen betalte 2,9 millioner kroner i skat for regnskabsåret 2017/2018.