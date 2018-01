Balladen fortsætter: LA-top i Esbjerg trækker sig

Formanden og den tidligere formand for Liberal Alliance i Esbjerg forlader partiet. Folketingsmedlem Joachim B. Olsen og andre LA-medlemmer takker for beslutningen.

Opfordringen blev behandlet i forretningsudvalget, hvor man alligevel besluttede at fortsætte i regering. Regionsrådsmedlem Marianne Mørk Mathiesen valgte derfor at melde sig ud af Liberal Alliance, og har fremsat sin egen pressemeddelelse herfor.

"Liberal Alliance, Esbjerg Kommunes bestyrelse vedtog på det ordinære bestyrelsesmøde 9. Januar 2018 at opfordre partiet til at trække sig fra regeringen "grundet den seneste udvikling" gennem et opslag i Liberal Alliance Facebook gruppen "Liberal Alliance".

Det sker, efter at partiets medlem af regionsrådet, Marianne Mørk Mathiesen, mandag meldte sig ud af partiet i protest mod dets ageren det sidste år. Ifølge politikeren har Liberal Alliance solgt ud af sin troværdighed ved at fortsætte i regering, selvom den ikke kan få sin ønsker om skattelettelser igennem.

Torsdag morgen skriver formanden for Liberal Alliance i Esbjerg samt den tidligere formand, at de trækker sig og melder sig ud partiet.

Partifælle: Tak

Formanden for Liberal Alliance Vejen, Martin Boye, skriver efterfølgende i en kommentar til opdateringen: "Det var på tide. Tak".

Også partiets folketingsmedlem Joachim B. Olsen glæder sig over udmeldelsen: "Tusind tak", skriver han.

Som en kommentar til Marianne Mørk Mathiesens Facebook-opslag tidligere på ugen påpegede Joachim B. Olsen, at Marianne Mørk Mathiesen kunne have forladt partiet før regionsrådsvalget i november, hvor hun blev genvalgt. Han antydede dermed, at hun havde valgt at blive i partiet udelukkende for at sikre sig stemmer nok til et genvalg.

Marianne Mørk Mathiesen har forklaret, at hun mener, at hun blev genvalgt på trods af hendes medlemsskab af partiet, og at de cirka 3600 personlige stemmer dermed i høj grad skyldtes hendes person og ikke partiet.

Over for JydskeVestkysten tilføjer Rene Christensen-Dokbua, at han ikke mener, at LA-toppens beskyldninger mod Marianne Mørk Mathiesen har været i orden.

- Jeg har arbejdet tæt sammen med Marianne over et år og gennem hele valgkampen og kan forsikre, at hun altid har været helt klar i spyttet med hendes intentioner.

Søndag trak Lasse Dahl Hansen sig også som bestyrelsesmedlem i Esbjerg. Baggrunden var, at han var uenig i bestyrelsens beslutning om offentligt at kritisere partitoppens linje. Lasse Dahl Hansen uddyber over for avisen, at man burde have taget debatten internt.

Avisen forsøgte torsdag at få Joachim B. Olsen i tale, men han besvarede ikke avisens henvendelse.