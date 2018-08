Arrangør vil betale del af Obama-besøg med skattekroner

Foreningen Business Kolding, der står bag Obama-besøget, søger Region Syddanmark om 750.000 kroner til arrangementet. Forud for onsdagens møde i forretningsudvalget, hvor udvalgets medlemmer tager stilling til ansøgningen, er der stor uenighed om, hvorvidt regionen skal bidrage med skattekroner.

Støtte: Et bidrag på 750.000 kroner fra Region Syddanmark. Det er ønsket fra Foreningen Business Kolding, der står bag det opsigtsvækkende besøg af tidligere USA-præsident Barack Obama den 28. september på Syddansk Universitet i Kolding. Regionens forretningsudvalg tager onsdag stilling til anmodningen. På forhånd er der uenighed om, hvorvidt skattekroner skal betale til et arrangement, som meget få borgere får adgang til. - Det er for mange penge. Jeg er med på, at Obama har noget star quality, men vi skal vise rettidig omhu med skatteydernes penge. Kolding Kommune og virksomhederne må betale regningen, siger Morten Weiss-Pedersen (K), som understreger, at regionens penge bør bruges på sundhedsvæsnet. Han hæfter sig også ved, at arrangementet er lukket for offentligheden. Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) forklarer, at hun og hendes parti som udgangspunkt er klar til at bevillige pengene. Hun mener, at Obamas besøg vil sætte regionen på landkortet og dermed indirekte komme borgere og erhvervsliv til gavn.

Besøget USA's præsident fra 2009-2017, Barack Obama, besøger fredag den 28. september Syddansk Universitet i Kolding. Bag arrangementet står Foreningen Business Kolding, der er et erhvervsnetværk i Kolding Kommune med 525 medlemmer. Ifølge foreningen har mange medlemmer allerede vist interesse for at deltage i arrangementet, der får plads til 200 studerende samt 400 inviterede gæster. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har meldt sin ankomst.

Kulturpulje Får Foreningen Business Kolding ja fra regionen, bliver pengene taget af regionens kulturpulje. Fordi pengene i puljen ikke kan flyttes til andre af regionens kasser, hvis ikke de bliver brugt, køber Stephanie Lose ikke Morten Weiss-Pedersens argument om, at en økonomisk støtte går fra midlerne til sundhedsvæsnet. - Jeg kunne forstå modstanden, hvis der var tale om valget mellem sygeplejersker eller kultur. Men ubrugte midler fra kulturpuljen overføres til samme pulje næste år, siger Stephanie Lose. Forud for mødet i forretningsudvalget er Thies Mathiasen (DF) er enig i, ar regionen skal bevilge pengene, fordi der er tale om en historisk begivenhed. Skal regionen støtte arrangementet, mener han dog, at det er på sin plads, at Foreningen Business Kolding fremlægger de samlede omkostninger for regionsrådet. Desuden vil han kræve, at Foreningen Business Kolding finder plads til så mange af erhvervslivets repræsentanter som muligt til arrangementet. Morten Weiss-Pedersen holder fast i, at tilskud til Obamas besøg ikke kan defineres som regionens kerneydelse. Heller ikke selvom pengene rent faktisk findes i kulturpuljen, hvis budget ligger på cirka syv millioner kroner årligt. - Man skal jo ikke bruge pengene, bare fordi de er der, siger han med henvisning til, at der er cirka 2,4 millioner kroner i restmidler til den anden og sidste ansøgningsrunde i år, siger han. Enhedslistens Vibeke Syppli Enrum bakker Morten Weiss-Pedersen op. - Vi skal ikke støtte et besøg fra Obama, det er fuldstændig åndssvagt. Det her handler om, at Foreningen Business Kolding vil promovere sig selv, og til det må de finde penge andre steder, siger hun. Foreningen Business Kolding ønsker ikke at oplyse prisen for Obamas besøg.