Ambolten skal finde modtager for 36. gang

Tidligere modtagere

1985: Direktør Sylvest Jensen, SJ Elektronik A/S, Sønderborg. Fabrikant Karl Toosbuy, Eccolet Sko A/S, Bredebro.



1986: Direktør Steen Kaasgaard, O.S. gruppen, Haderslev.



1987: Fabrikant Elvig Motzkus, Elmo A/S, Højer.



Direktør Carsten Andersen, Sydbank A/S, Aabenraa.



1988: Direktør Kurt Jensen, Frøs Herreds Sparekasse, Rødding.



1989: Direktør Aase Gilling, A/S Jens Gilling, Kolding.



Direktør Peter Holm, BHJ-Holding, Gråsten



1990: Direktør Jens Østerlund, Focon Electronic Systems A/S, Sønderborg.



1991: Direktør Jens Terp-Nielsen, Sækko A/S, Aabenraa.



Direktør Kurt Skov, Blue Water Shipping A/S, Esbjerg.



1992: Fabrikant Ole Flensted, Flensted A/S, Skovlund, Ansager.



Direktør Bent Jensen, Linak A/S, Nordborg.



1993: Fabrikant Bente og Willy Klose Madsen, Føvling Møbelfabrik A/S, Føvling.



1994: Direktørerne Lars Jeppesen, Niels Jeppesen og Birger Hansen, X-Yachts A/S, Haderslev.



1995: Fabrikant Fleming Grunnet, Primo Danmark A/S, Tistrup.



1996: Direktør Erling Pedersen, Nisap Maskinfabrik A/S, Farup, Ribe



1997: Direktør Thomas Bjerrum, Dansani A/S, Haderslev.



1998: Direktør Benny Kristensen, Nordisk Dæk Import, Brørup.



1999: Direktør Flemming Schouboe, LM Glasfiber, Lunderskov.



2000: Direktør Preben Fogtmann, KOFF A/S, Tinglev



2001: Direktør Henning G. Kruse, Esbjerg Oilfield Services A/S.



2002: Direktør Jakob Knudsen, Tinglev Elementfabrik A/S.



2003: Administrerende direktør Preben Bager, HTH Køkkener A/S.



2004: Fabrikschef Jens Viggo Tronborg, Danish Crown, Grindsted.



2005: Administrerende direktør Jørgen Mads Clausen, Danfoss A/S, Nordborg



2006: Direktørerne Line, Henrik og Lasse Meldgaard, Meldgaard-Gruppen A/S, Aabenraa



2007: Direktør Ingrid Sand Simonsen, Hjortkær Maskinfabrik A/S, Hjortkær.



2008: Fabrikant Bjarne Lynddahl, Lynddahl Plast A/S, Ribe.



2009: Direktør Jørgen Nielsen, Cimber Sterling A/S, Sønderborg



2010: Direktør Steen Slaikjær, Hvidbjerg Strand Feriepark A/S, Blåvand



2011: Administrerende direktør Jørgen Vig Knudstorp, Lego A/S, Billund



2012: Administrerende direktør Niels Duedahl, Syd Energi a.m.b.a, Esbjerg



2013: Administrerende direktør Susanne Hessellund, Bel Air Aviation A/S, Esbjerg



2014: Direktør Svend Brodersen, Gram Slot, Gram.



2015: Administrerende direktør Henrik Uhd Christensen, Viking A/S, Esbjerg



2016: Direktør Poul Davidsen, Davidsen Tømmerhandel A/S, Haderslev



2017: Direktør Kjeld Vogt, Granly Gruppen A/S, Esbjerg



2018: Direktørerne Kim og Henning Fuglsang, Fuglsang A/S, Haderslev