6-årige Anton ville ofre sparegrisen for yndlingsklubben: Træner takkede med gaver

For nogle uger siden sendte 6-årige Anton fra Starup i Sønderjylland et brev til AGF's fodboldtræner, David Nielsen. Her tilbød han at hjælpe både økonomisk og med gode råd til klubbens transferpolitik. Og mandag var der så et helt fantastisk og overraskende svar til Anton.

Han er kun seks år gammel, og han kommer fra en lille by i Sønderjylland. Men Anton Ngu Hygum er stolt af at være fan af den aarhusianske fodboldklub, AGF.

Så stolt, at han næsten altid har AGF-trøje på, når han selv spiller fodbold på banerne i Starup. Så stolt, at han stædigt forsvarer klubben, når hans sønderjyske venner driller ham, og fortæller ham, at han da burde holde med den lokale klub, SønderjyskE. Og så stolt, at det eneste han ønskede sig, da han fyldte seks år, var en tur på stadion for at se AGF spille.

Og fordi han er så stor fan af klubben, så vil han gøre alt, for at den får succes.

Derfor sendte han i slutningen af august, med få timer til superligaens deadline for spillerkøb, et brev til træneren i AGF, David Nielsen. Anton havde nemlig en række gode råd til hvilke nye spillere, de burde forstærke sig med.

I brevet fortæller Anton, at det ville være en god idé, hvis klubben gik på jagt efter Brøndbyspillerne Kamil Wilczek og Hany Mukhtar. Og ikke nok med det. Han var endda villig til at slagte sin sparegris for at bidrage med hundrede kroner.