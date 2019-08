33-årig spritbilist påkørte patruljevogn og blev anholdt to gange på én nat

En patruljevogn blev natten til lørdag påkørt af en 33-årig mand fra Toftlund, som nu er sigtet for spiritus- og narkokørsel og for at køre bil i frakendelsestiden. Genrefoto: Katrine Becher Damkjær

En mand fra Toftlund blev natten til lørdag standset af politiet to gange. Han blev begge gange sigtet for at køre uden førerret og under påvirkning af både spiritus og narko.

Toftlund: Natten til lørdag blev en spirituspåvirket bilist standset af politiet ikke mindre end to gange på knapt halvanden time. Klokken var 23:07, da politiet første gang sigter den 33-årige mand fra Toftlund for en række lovovertrædelser. Den 33-årige fangede politiets opmærksomhed, da han natten til lørdag påkørte en patruljevogn på Solvej i Toftlund med sin bil. Sammenstødet mellem de to biler ledte hverken til materiel skade eller personskader på betjentene eller bilisten. Manden bag rattet var lokal, og politiet skønnede, at han var påvirket af både narkotika og spiritus. Det viste sig også, at manden tidligere har fået frataget sit kørekort, og derfor endte politiet med at sigte den 33-årige mand for narkokørsel, spirituskørsel og for at køre i frakendelsestiden. Patruljen kører manden til Aabenraa Sygehus for at tage en prøve af hans blod, og det burde egentlig have været afslutningen på den 33-åriges natkørsel.

Med kurs mod Toftlund Men allerede klokken 00:44 blev manden endnu en gang standset af politiet på Brundevej i Rødekro for at modtage samme sigtelser som tidligere på aftenen. Politiet mener, at manden formentlig fik en ven til at køre sin bil til Aabenraa Sygehus, så han kunne køre hjem til Toftlund, når han engang blev løsladt efter sin blodprøve på sygehuset. I stedet blev han standset atter en gang og blev eskorteret lige lukt tilbage til sygehuset for at få taget en ny blodprøve. Den 33-årige mand nægter sig skyldig i at have kørt under påvirkning af narkotika, men han kan under alle omstændigheder se frem til et retligt efterspil ovenpå nattens begivenheder. Uanset hvad blodprøverne viser, har manden kørt uden førerret i frakendelsestiden to gange og det medfører en bøde og muligvis en fængselsstraf. Ved gentagen kørsel i frakendelsestiden kan strafferammen nå op til halvandet års fængsel.